Tym razem nasze przesłuchanie uzupełnił Mariusz Brzeziński. Zdolny projektant młodego pokolenia, który specjalnie dla nas opowiada o modzie. Tym co kocha, czego nie znosi i czyje ubrania z chęcią znalazłby w swojej szafie...Czytajcie!

Reklama

Nazywam się...

Mariusz Brzeziński.

Jestem...

Projektantem mody.

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to...

Nonszalancja, klasyka, ekstrawagancja.

Kocham modę bo...

Daje mi pewność siebie.

Mam słabość do...

Pięknych przedmiotów, inteligentnych ludzi.

W mojej szafie jest za dużo...

Identycznych białych i czarnych t-shirtów.

Inspiruje mnie styl...

Ikon, malarstwo, światło.

Ikoną mody jest dla mnie...

Tilda Swinton, Cate Blanchet.

Mogłabym się zamienić na szafę z...

Kanye Westem.

Gdybym miał chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to...

Dries van Noten.

#fashion #warsaw #designer #paris #nyc #fashionshow Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika B R Z E Z I N S K I (@mariuszbrzezinski) 21 Sie, 2015 o 3:54 PDT

Ciuch, który darzę sentymentem...

Nie jestem sentymentalny szybko się nudzę.

Moje modowe motto to...

Less is more.

Moja modowa zbrodnia...

Jeszcze nie popełniłem zbrodni :)

Zawsze chciałem założyć, ale nigdy się nie odważyłem...

Kiltu, jest sexy...

Najwspanialszy modowym hitem, który mam w szafie jest...

Kapelusz Borsalino.

Zawsze mam w torbie/kieszeni...

Klucze, telefon, kartę.

Kocham...

Paryż, Jesień, Modę.

Nie znoszę...

Tłumu, głupoty, tandety.

Moja aktualna obsesja...

Nie mam obsesji.

Jesienią 2015 w mojej szafie musi znaleźć się...

Więcej kapeluszy.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Gdzie ja kupie więcej kapeluszy?

Reklama

Polki dotychczas przesłuchały:



Przeczytaj kwestionariusz Evy Minge Polki.pl przesłuchują Michała Pająka Charlize Mystery odpowiada na pytania