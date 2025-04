Kasia Stankiewicz to jedna z najbardziej cenionych artystek w naszym kraju. Od jakiegoś czasu media zwracają na nią uwagę nie tylko przez pryzmat bycia wokalistką, ale również świetnego stylu. Przeczytajcie nasze przesłuchanie i dowiedzcie się więcej o tym co lubi a czego nie znosi. Czyje ubrania z chęcią widziałaby w swojej szafie i co według niej będzie hitem jesieni 2015.

Reklama

Nazywam się…

Stankiewicz.

Jestem…

Nieskomplikowana, wysportowana i seksowna.

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Będą 4 - im mniej tym lepiej :)

Kocham modę bo…

Lubię się czasami wystroić.

Mam słabość do…

Wieczorów z dobrym jedzeniem.

W mojej szafie jest za dużo…

Wszystko w zdrowych proporcjach.

Inspiruje mnie styl…

Lubię taką nonszalancję, wysiadasz z np. Range Rovera i masz za duży t-shirt oraz podziurawione, luźne spodeneczki, ale nadal wyglądasz jak milion dolców. :)

Ikoną mody jest dla mnie…

David Bowie.

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Znikim nie chciałabym się zamienić, lubię moją.

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Np. Alexander McQueen...

Ciuch, który darzę sentymentem…

Sentymentem darzę niektóre zapachy, wspomnienia i ludzi, ciuchów nie.

Moje modowe motto to…

Mało i „wypasienie” :)

Moja modowa zbrodnia…

Modowa zbrodnia, brzmi jakby trzeba było najpierw coś upolować a potem to ubrać.. nie mam tak.

Zawsze chciałam założyć, ale nigdy się nie odważyłam...

Chyba wszystko już było grane.

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie…

Biała plisowana sukienka Serafina Andrzejaka.

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Kluczyki do auta, orzechy i rodzynki.

Kocham…

Kilka osób.

Nie znoszę...

Smutku i ględzenia.

Moja aktualna obsesja...

Skąd wziąć owoce i warzywa bez pestycydów.

Jesienią 2015 w mojej szafie musi znaleźć się…

Czystość.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy…

Nic nie trzeba wszystko można.

Reklama

Polki dotychczas przesłuchały:



Przeczytaj kwestionariusz Evy Minge Polki.pl przesłuchują Michała Pająka Charlize Mystery odpowiada na pytania