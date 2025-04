Przed wami przesłuchanie duetu Bohoboco, który już jakiś czas temu trafił i utrzymuje się w czołówce polskiej mody. Zobaczcie jak na nasze pytania odpowiadali Michał Gilbert Lach i Kamil Owczarek. Dowiedzcie się o nich odrobinę więcej!

Reklama

Nazywam się…

Kamil i Gilbert – Bohoboco.

Jestem…

Jesteśmy projektantami mody, założycielami marki modowej Bohoboco.

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Kamil i Gilbert: Komfortowy casual. Wygodne ubranie rzadko jest stylowe, ale nasza codzienna praca stawia przed nami wiele wyzwań, przy których najlepiej sprawdza się stylizacja – luźny t-shirt, dżinsy i sneakersy.

Kocham modę bo…

...pozwala być kreatywnym. Nasze pomysły i projekty stają się nagle rzeczywistością. Moda jest naszym sposobem na życie – dzięki niej nie tylko realizujemy się zawodowo, ale też mamy pole do artystyczngo wyżycia się. Moda jest dla nas wszystkim…

Mam słabość do…

Do perfekcji, jakości i luksusu.

W mojej szafie jest za dużo…

Wszystkiego jest w sam raz. Może nawet czegoś brakuje… Jak widać, szewc bez butów chodzi.

Inspiruje mnie styl…

Inspiruje nas stylowy miks Nowego Jorku, Paryża, Londynu i Mediolanu – z tych inspiracji wywodzi się Bohoboco.

Ikoną mody jest dla mnie…

Nie mamy jednej ikony mody – inspirują nas zarówno ludzie, jak i miejsca lub wydarzenia.

Mógłbym się zamienić na szafę z…

Nie zamienilibyśmy się z nikim. To, co mamy w naszych szafach oddaje naszą osobowość, nasze charaktery.

Gdybym miał chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Prawdopodobnie zaprojektowalibyśmy coś dla siebie samych – po raz pierwszy. To mogłoby być ciekawe doświadczenie… W końcu powstałaby męska linia Bohoboco, o którą pyta nas wiele osób.

Ciuch, który darzę sentymentem…

Pierwsze modele, które powstały w naszej pracowni. Niektóre z nich nadal są w sprzedaży! Mimo, że minęło już 6 lat.

Moje modowe motto to…

Zawsze być sobą.

fot. ONS.pl

Moja modowa zbrodnia…

Gilbert: Każdy z nas ma na koncie modowe wpadki, nie tylko przy stylizacji.

Kamil: Kiedyś wręcz “zabiłem” kaszmirowy sweter, piorąc go w pralce…

Zawsze chciałem założyć, ale nigdy się nie odważyłem...

Priojektanci rzadko eksperymentują z modą. Zazwyczaj można nas zobaczyć w prostych stylizacjach np. w całości na szaro. I taki wybór nas satysfakcjonuje.

Gilbert: Jeżeli czegoś nie założyłem, to tak naprawdę znaczy, że po prostu nie chciałem tego założyć.

Najmodniejsze miasto to według mnie...

Jak mówiliśmy, są to zarówno Nowy Jork, Paryż, Londyn, jak i Mediolan. Każde z tych miast ma swój odmienny styl, ale każde z nich jest ciekawe i inspirujące.

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie…

Kamil: Chciałbym mieć zawsze w szafie…dobry humor. Na przykład w formie t-shirtu, który mogę ubrać codziennie rano.

Gilbert: To byłby przełom w modzie na miarę New Look Diora – ubranie, które zawsze wprawia w dobry nastrój!

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Kamil: Okulary przeciwsłoneczne.

Gilbert: Perfumy Bohoboco No1.

Kocham…

Kochamy życie, szczególnie życie projektanta z wszystkimi jego blaskami i cieniami.

Nie znoszę...

Nie zastanawiamy się nad tym, czego nie znosimy. W myśl prostej zasady: Nie mów czego nie chcesz. Powiedz, co chcesz, a to właśnie dostaniesz.

Moja aktualna obsesja...

Kamil: Obsesyjnie zgłębiam temat kolekcji na nadchodzące lato. To już najwyższy czas, żeby wszystko domknąć. Poza tym, kiedy wieje i pada, myślenie o lecie to miła odskocznia – uświadamamiamy sobie, że lato jest tuż, tuż…

Gilbert: Moją obesją są zapachy. Pracujemy nad kolejnym zapachem Bohoboco, którego powstanie powoduje u mnie wręcz obsesyjne zainteresowanie światem perfumiarstwa.

Zimą 2016 w mojej szafie musi znaleźć się…

Kamil: Wełniane buty Ugg, pierwsze i na pewno nie ostatnie. Według mnie pasują prawie na każdą okazję.

Gilbert: Oversize’owy sweter z miłej włóczki, najlepiej kaszmirowy.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Kamil: Jest jedna – że jestem modowym nudziarzem.

Gilbert: Chyba zaprojektuję coś sam dla siebie. To musi być ciekawe – być swoim własnym klientem :)

Reklama

Polki.pl dotychczas przesłuchały:



Przeczytaj kwestionariusz Evy Minge Polki.pl przesłuchują Michała Pająka Charlize Mystery odpowiada na pytania