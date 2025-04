Anna Kerth to aktorka znana przede wszystkim z serialu "Na Wspólnej", gdzie wciela się w rolę Małgosi Zimińskiej. Jednak na swoim koncie ma takie prestiżowe osiągnięcia, jak nominacja do Scottish BAFTA Award!

Gwiazda, która coraz częściej pojawia się na czerwonych dywanach pokazuje, że potrafi się dobrze ubrać. Postanowiłyśmy przesłuchać Annę Kerth i dowiedzieć się o niej trochę więcej. Sprawdźcie, jak poradziła sobie z naszym modowym formularzem.

Nazywam się…

KERTH (czytamy z niemiecka czyli bez „h”).

Jestem…

Aktorką, kobietą, coachem, autorką metody "Warm Up".

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Wygoda, minimalizm, ja.

Kocham modę bo…

Dzięki niej mogę się bawić i kreować postaci.

Mam słabość do…

Butów.

W mojej szafie jest za dużo…

Jestem minimalistką. W mojej szafie raczej jest mniej niż więcej.

Inspiruje mnie styl…

Łamany - kobiecy z elementami męskimi, elegancki z nutką nonszalancji, wygodny, ale z klasą.

Ikoną mody jest dla mnie…

Wenus z Milo – to tak pół żartem pół serio. Zachwycają i inspirują mnie kobiety, które niezależnie od tego co mają na sobie i czy jest to zgodne z trendami wyglądają przepięknie, z gracją i w pewien sposób tajemniczo, czyli wszystko co ma Wenus z Milo.

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Lubię swoją, ale chętnie zaglądałabym od czasu do czasu do szafy Angeliny Jolie, żeby nie musieć iść do sklepu :)

Gdybym miała chodzić w ciuchach tylko jednego projektanta byłby to…

Musiałabym zostać nim sama ;)

Ciuch, który darzę sentymentem…

Niebieski sweter zakupiony w Holandii podczas tournée ze spektaklem „Venezuela Viva”. Bardzo rzadko mam go na sobie, ale ma wszystkie wspomnienia z tamtego czasu i jeszcze dużo czasu minie nim się go pozbędę.

Moje modowe motto to…

Noś się tak, żebyś się dobrze czuła a inni dobrze przy Tobie.

Moja modowa zbrodnia…

Jeszcze jest przede mną ;)

Najwspanialszy modowy hit, który mam w szafie…

Torebka wyszywana guzikami.

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Telefon.

Kocham…

Życie.

Nie znoszę...

Gdy muszę chodzić w szpilkach po kostce brukowej.

Moja aktualna obsesja...

Odpoczynek.

Wiosną 2015 w mojej szafie musi znaleźć się…

Parę dodatkowych sukienek.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Czas złapać oddech przed kolejnym zadaniem.

