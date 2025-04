Ania Kruk pochodzi ze słynnej rodziny jubilerskiej jednak jej projekty są wyjątkowe i odbiegają od klasyków, które znamy z naszego rynku od lat. Projektantka balansuje między światem mody, a delikatnymi wzorami do noszenia na co dzień. Zatem co lubi, nosi a czym się inspiruje? Dowiedzcie się o niej więcej czytając nasze przesłuchanie.

Nazywam się…

Ania Kruk.

Jestem…

Projektantką i Dyrektor Kreatywną marki biżuterii ANIA KRUK.

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

Wygoda, nonszalancja, fajna biżuteria.

Kocham modę…

Ogląda na innych. Na co dzień mam na nią mało czasu.

Mam słabość do…

Ostatnio? Do koszul. Zawsze? Do botków na słupku. Najlepszy typ butów jaki wymyślono.

W mojej szafie jest za dużo…

Ciuchów. A i tak mam wrażenie, że nie mam się w co ubrać! ;)

Inspiruje mnie styl…

Wielu osób. Lubię obserwowa i podgląda, a potem adaptowana swoje potrzeby różne elementy.

Ikoną mody jest dla mnie…

Coco Chanel, Audrey Hepburn, Jane Birkin, Kate Moss – to niesamowite jak takie indywidualności wywierają wpływ na całą epokę.

Mogłabym się zamieni na szafę z…

Emanuelle Alt.

Gdybym miała chodzi w ciuchach tylko jednego projektanta, byłby to…

Isabelle Marant.

Ciuch, który darzę sentymentem…

Mój zielony, militarny płaszcz. Nie wiem, co zrobię, kiedy się wytrze, bo nie znalazłam drugiego, który bym tak lubiła!

Moje modowe motto to…

Moda musi dostosowa się do mnie i mojego stylu życia, a nie ja do mody.

Moja modowa zbrodnia…

Małą zbrodnię popełniam za każdym razem, kiedy włączam pralkę. Nigdy nie umiem dojść do ładu, co z czym łączy i na jaki program wrzuci.

Zawsze chciałam założy, ale nigdy się nie odważyłam…

Nie ma takich rzeczy. Jeśli muszę „odważy się” coś założy – to nie będę się w tym czuła dobrze. A to dla mnie fundamentalne – pozostać sobą i nie przebiera się za kogoś innego.

Najmodniejsze miasto to według mnie…

Myślę, że stolicami mody są Nowy Jork oraz Paryż. Ale miasto, które najbardziej kocham i które mnie nauczyło, że każdy może ubiera się, jak chce i być kim chce – to Barcelona, gdzie przez kilka lat mieszkałam.

Najwspanialsza rzecz, którą mam w szafie…

Satynowe, czarne szpilki, które dostałam od mojej mamy. Najwygodniejsze buty na obcasie ever, uratowały mnie w wielu sytuacjach!

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Za dużo rzeczy.

Kocham…

Moją rodzinę, moich przyjaciół, moją pracę.

Nie znoszę...

Kiszonych ogórków.

Moja aktualna obsesja…

To moja praca. Ten rok jest dla nas bardzo ważny. Otworzyliśmy pierwszy butik za granicą, w Katarze. A w marcu debiutują jogurty Fantasia Black i Fantasia White z zaprojektowanym przeze mnie opakowaniem oraz kolekcja biżuterii inspirowana tą współpracą. Bardzo dużo się u nas dzieje!

Wiosną 2016 w mojej szafie musi znaleźć się…

Długie naszyjniki z kolekcji ANIA KRUK inspired by Fantasia. Lub duże, ornamentalne kolczyki. I w sumie te małe, delikatne również. No dobra, biorę całą kolekcję!

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy…

Odpowiedzi na te pytania zajęły mi więcej czasu, niż sądziłam!

