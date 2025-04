Szał wyprzedaży już się rozpoczął. W sklepach jest mnóstwo pięknych rzeczy w dużo niższych niż wcześniej cenach, ale też tłumy ludzi i gigantyczne kolejki do kas... Aby więc wyjść cało z tej obniżkowej manii, warto dobrze zaplanować swoje wyprzedażowe łowy.

My robimy dla was wstępne rozeznanie. Wybrałyśmy 20 rzeczy, które zachwyciły nas z wyprzedażowych ofert znanych sklepów. Są tu ponadczasowe ubrania takie jak mała czarna i baleriny. Ale znajdą się też wyjątkowo modne bluzy i wielkie naszyjniki. Sprawdziłyśmy - te dwa trendy będą też modne na wiosnę 2014. Zobaczcie, co nam się podoba!

