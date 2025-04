Wreszcie rozpoczęły się wyprzedaże! Przecież wiele kobiet czeka, żeby wreszcie kupić wymarzony sweter z kaszmiru lub sukienkę, która była do tej pory za droga. Dlatego dzisiaj postanowiłyśmy wybrać się na wirtualne zakupy żeby sprawdzić, jakie ubrani i dodatki możecie kupić w nowych, niższych cenach.

Wyprzedaże lato 2015

Większość sklepów (stacjonarnych i internetowych) już rozpoczęła wyprzedaże. W pierwszych dniach sezonowych obniżek znajdziecie oczywiście najszerszą ofertę, ale w tym czasie w sklepach jest również najwięcej ludzi. Dlatego my czekamy z zakupowym szaleństwem do chwili, aż tłumy w galeriach handlowych będą trochę mniejsze. Ale w tym czasie nie zapominamy o skrupulatnym przeglądaniu oferty sklepów internetowych i dopisywaniu do naszej listy modowych marzeń kolejnych pozycji.

Obecnie znajduje się na niej brązową torebkę z Massimo Dutti - ma długi wygodny pasek na ramię. Z tej samej sieciówki pochodzą również klasyczne mokasyny z ozdobnym chwostem - będą idealne na wczesną jesień. W oko wpadła nam również lawendowa marynarka River Island, która jest fajną alternatywą dla żakietów w klasycznych kolorach. Bardzo podoba się nam również koronkowa sukienka z Topshopu - doskonale sprawdzi się w chłodniejsze letni dni. Zaś do kolekcji ponadczasowych klasyków dołączy biała koszula z długimi rękawami i przecierane dżinsy z H&M.

Gdzie są już letnie wyprzedaże?

Praktycznie wszędzie... Jedynie Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivaius i Oysho) nie rozpoczął jeszcze sezonowych obniżek cen - chociaż w należącym do tego samego koncernu Massimo Dutti możecie liczyć już na rabaty. Jednak z naszych informacji wynika, że szaleństwo zakupów w tych popularnych sieciówkach rozpocznie się już w ostatnich dniach czerwca.

