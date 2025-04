Wakacje jeszcze nie zaczęły się na dobre, a sklepy odzieżowe już ogłosiły falę gorących letnich wyprzedaży. Ceny są obniżane nawet o 70%. Teraz za naprawdę rozsądne pieniądze kupimy koktajlową sukienkę, modne sandały i kuszące topy w sam raz na letnie upały. Wśród ubrań objętych wyprzedażą, obok rzeczy na typowo wakacyjną pogodę, jak szorty czy kolorowe spodnie-rurki, kupicie też eleganckie ubrania – do pracy i na wieczorne okazje.

Reklama

Co warto wiedzieć wybierając się na wyprzedaże?

Nie zwlekaj zbyt długo



Wyprzedaże to czas polowania na świetne okazje, ale z zakupem upatrzonych ubrań nie powinno się zwlekać zbyt długo. Z czasem spadają nie tylko ceny, z każdym dniem maleje też dostępność produktów i wybór rozmiarów. Gdy ceny osiągają poziom -80%, często dotyczą już tylko egzemplarzy w mocno ograniczonej rozmiarówce.

Podczas wyprzedaży pamiętaj o kolejkach do przymierzalni



Długiej kolejki do przymierzalni da się ominąć. W wielu sklepach na zwrot produktów mamy 3 dni, 2 tygodnie lub aż 35 dni, także tych pochodzących z wyprzedaży. Nie musimy więc stać w kolejce do przymierzalni, możemy je kupić, spokojnie przymierzyć w domu, a jeśli ubrania nie będą na nas pasować, możemy je zwrócić do sklepu.

Fot. Fotolia

Nie wpadaj w szał wyprzedażowy i kupuj z głową



Choć wyprzedażowe ceny są naprawdę kuszące, warto przed zakupami na spokojnie przejrzeć szafę i zastanowić się, czego tak naprawdę szukamy. Ulegnięcie pokusie kupienia modnej bluzki zupełnie nie w naszym stylu zakończy się jak zawsze: zaleganiem w szafie! Pamiętajmy, że do sklepu można zwrócić jedynie nienoszone ubrania.

Ustal budżet zanim wyjdziesz na zakupy



To bardzo pomaga, gdy już znajdziemy się w sklepie. Warto ustalić także realną wartość upatrzonej rzeczy: to jej cena podzielona przez ilość włożeń. Tak więc spódnica przeceniona ze 150 zł na 70, ale założona tylko raz, wciąż będzie mniej korzystnym zakupem od topu za 90 zł, noszonego przez większość lata.

Reklama

Dowiedz się wcześniej o wyprzedażach



Wiele marek rozsyła newslettery do swoich stałych klientów. Uczestnicy klubu lojalnościowego najczęściej otrzymują informację o wyprzedażach i promocjach jeszcze przed ich rozpoczęciem. Zapisując się do takiego klubu, można lepiej planować zakupy i korzystać ze zniżek przez cały rok - nie tylko w czasie letnich wyprzedaży.