Lipcowe wyprzedaże to najlepszy czas, aby za rozsądną cenę kupić ubrania, które w czasie sezonu były zdecydowanie za drogie. Jednak najważniejsze to nie stracić głowy i dokładnie przemyśleć, co jest nam potrzebne. Najlepiej postawić na ubrania klasyczne o doskonałej jakości, które będą nam służyć przez wiele sezonów.

Jak robić zakupy na wyprzedażach?

Pierwszy etap wyprzedaży to zazwyczaj obniżki -30%. W tym czasie wybór ubrań i rozmiarów jest największy, jednak cena nie zawsze satysfakcjonuje. Najlepszy czas na zakupy jest w kolejnych etapach, gdzie rabaty sięgają 50-70%. To właśnie lipiec jest takim miesiącem, że za rozsądną cenę kupimy ubrania w aktualnych trendach.

Zawsze pierz nowe ubrania przed założeniem!

Ale uwaga, towar przeceniony w sieciówkach zazwyczaj jest w bardzo dużych ilościach. Jeżeli chcesz uniknąć klonów na ulicach w tych samych sukienkach, warto wybrać się do pobliskich europejskich stolic - Berlin, Londyn czy Mediolan to raj dla wielbicielek mody.

Kupując zwracaj szczególną uwagę na przeceniony towar. Nie powinien mieć on śladów użytkowania, wad produkcyjnych oraz zniszczeń. Inwestuj w dobre tkaniny, jak bawełna, jedwab, kaszmir i skórę. Jeżeli planujesz wakacje w ciepłych krajach warto zainwestować w szorty, T-shirty, zwiewne sukienki, stroje kąpielowe, nakrycia głowy i sandały. Te rzeczy na wyprzedażach kosztują niewiele. I nawet, jeżeli są jedno sezonowe to nie będzie Ci szkoda wydać na nie kilkadziesiąt złotych.

Zanim wybierzesz się na wyprzedaże

Zakupy warto prześledzić trendy jesienne. Co sezon kilka z nich przechodzi na kolejny. Jesienią będą królowały stonowane barwy, jak również bardziej zdecydowane. Szukaj ubrań w odcieniach szarości, beżu, błękitu, granatu, przygaszonej czerwieni i żółci, a także fioletu oraz zieleni. Obowiązkowo zrób najpierw przegląd swojej garderoby i zapisz na kartce co jest Ci potrzebne. W ten sposób zaoszczędzisz czas i pieniądze.

