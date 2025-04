Ubrania od projektantów wydają się być poza zasięgiem ręki "zwykłych ludzi". Nie zawsze musi tak być... Zwłaszcza w trakcie wyprzedaży. Wtedy ceny niektórych rzeczy spadają do tego poziomu, jaki znajdziemy w lepszych sieciówkach. W naszej galerii znajdziecie rzeczy od 64 do 417zł!

Reklama

Wasz budżet aż tak nie zmaleje, a jak miło jest mieć w szafie coś od duetu Paprocki&Brzozowski, Evy Minge, Łukasza Jemioła, czy nowych marek projektanckich, które podbiły polski show biznes, jak Zuo Corp, Bizuu, czy Bohoboco. Zobaczcie same, co znalazłyśmy na wyprzedażach w prestiżowych polskich markach. Nasze hity? To płucienna torba od Paprocki&Brzozowski za 64zł i i pastelowy crop top od Bohoboco za 273zł. Ruszajcie po markowe ciuchy!

Zobaczcie też:

Reklama

Najmodniejsze wzory na wiosnę 2014 na wyprzedażach

Torebki prestiżowych marek do 70% taniej

Sukienki na studniówkę z wyprzedaży