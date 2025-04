Letnie wyprzedaże to nasz ulubiony element tej pory roku - oczywiście zaraz po urlopie! Czym byłby jednak wakacyjny wyjazd bez odświeżonej garderoby? Na wyprzedaży w H&M na sezon lato 2020 znalazłyśmy 9 rzeczy, które doskonale wpisują się w trendy na tę porę roku. Niektóre promocje przekraczają 50%! Kilka nawet kupiłyśmy same. Co się wśród nich znalazło?

Reklama

Ramoneska w kolorze pastelowego różu, cena 99,90 zł zamiast 229 zł

Pastelowe ramoneski nie od razu zyskały sobie sympatię, ale kilka modeli uświadczyło nas w przekonaniu, że ten trend na lato jest absolutnie wyjątkowy. Model z H&M ma piękny kolor pastelowego różu i klasyczny motocyklowy krój.

Kurtka jest uszyta z imitacji zamszu. Ma kieszenie na suwak oraz asymetryczne zapięcie i rewersowy kołnierz. Możesz kupić ją w rozmiarach od 34 do 46.

Sukienka z bufiastymi rękawami, cena 79,90 zł zamiast 129,99 zł

Obszerne kroje sukienek i bufiaste rękawy to jedna z najważniejszych trendów na lato 2020. Ta sukienka z wyprzedaży w H&M ma idealną długość midi i jeast zebrana w pasie, dzięki czemu nie zaburza proporcji sylwetki, a wyszczupla optycznie talię. Ma klasyczny czarny kolor.

fot. Materiały prasowe

Sukienka uszyta jest ze stuprocentowej bawełny. Ma zapięcie na guziki, pasek oraz ciekawy dekolt karo. Jest dostępna także w wersji białej oraz czerwonej - te jednak nie są objęte promocją. Możesz ją kupić w rozmiarach 32-46.

Midi sukienka w palmowe liście, cena 79,90 zł zamiast 129,99 zł

Czym byłoby lato bez egzotycznych motywów na ubraniach? Ta sukienka w palmowe liście to świetny sposób, by przemycić trochę wakacji do swojej szafy - nawet, jeśli spędzasz je w mieście. Ma idealną długość midi i dekolt w literę V.

fot. Materiały prasowe

Mamy dobrą wiadomość dla tych, którzy zwracają uwagę na skład zakładanych ubrań. Sukienka jest uszyta z czystej wiskozy, dzięki czemu jest naprawdę przewiewna i pomimo rękawów 3/4 sprawdzi się nawet w największe upały. Do wyboru masz rozmiary od 32 do 54 - jest dostępna także w kolekcji Plus Size.

Sukienka w stylu safari, cena 59,90 zł zamiast 99,99 zł

To, że styl safari nie wyjdzie z mody także w tym sezonie, możemy powtarzać do znudzenia. Ta sukienka nawiązuje też do ubrań utility, czyli roboczych, co jest kolejnym gorącym trendem na sezon wiosna-lato 2020. Ma długość mini oraz beżowy kolor.

fot. Materiały prasowe

Na wysokości talii znajduje się pasek, a na biodrach i biuście naszyte są duże kieszenie, które pomagają optycznie korygować drobne mankamenty figury. Sukienka ma też świetny skład- to czysta bawełna. Do wyboru masz rozmiary 32-50 oraz jeszcze 2 inne kolor - granatowy i khaki.

Szerokie spodnie do kostki w paski, cena 34,90 zł zamiast 79,99 zł

W tym sezonie rezygnujemy ze spodni rurek. Chociaż pięknie podkreślają sylwetkę, nie nadają się na upały i nie oszukujmy się - są niewygodne. Nie można tego jednak powiedzieć o tych szerokich spodniach w paski. Te kuloty mają mocno rozszerzane nogawki sięgające kostek oraz wysoki stan.

fot. Materiały prasowe

Spodnie są uszyte z lejącej się wiskozy, dzięki czemu świetnie układają się na nodze. Musisz jednak uważać, bo chociaż wiskoza jest idealnym materiałem na lato, to może bardzo mocno się gnieść. Spodnie są dostępne w rozmiarach 32-50 oraz w ciemnobrązowej wersji.

Zapinany top z odkrytymi ramionami, cena 29,90 zł zamiast 59,99 zł

Kolejnym trendem na lato 2020 są obcisłe bluzki zapinane na guziki - im większe, tym lepsze. Uroczy model z H&M ma odkryte ramiona i jest uszyty z materiału w szeroki prążek.

fot. Materiały prasowe

Materiał, z którego został uszyty, to bawełna z domieszką poliestru i elastanu. Dzięki temu top świetnie podkreśla talię, a jednocześnie łatwo się rozciąga i wraca do pierwotnego kształtu. Teraz możesz go kupić w rozmiarach od XXS do XL oraz dwóch innych kolorach - cytrynowym oraz lawendowym.

Bluzka hiszpanka z tkaniny plumeti, cena 59,90 zł zamiast 99,99 zł

Nie wyobrażamy sobie lata bez chociaż jednej bluzki o kroju off-shoulder. Są bardzo kobiece i seksowne, a jednocześnie nie wyzywające. Top z H&M jest uszyty z tkaniny plumeti, lekko przezroczystego materiału, który ma delikatną fakturę w postaci kropeczek.

fot. Materiały prasowe

Bluzka ma długie bufiaste rękawy i podszewkę z miękkiego dżerseju, dzięki któremu nie musisz się martwić o to, że będzie prześwitywać. Jest dostępna w rozmiarach 32-50 i możesz kupić ją także w innych wersjach kolorystycznych. Do wyboru masz kolor biały oraz pastelowy róż.

Espadryle na platformie w sportowym stylu, cena 64,90 zł zamiast 99,99 zł

Te buty w białej wersji zauważyłyśmy ostatnio u Pauliny Sykut-Jeżyny i zakochałyśmy się w nich od pierwszego wejrzenia. W czarnej wersji wyglądają równie dobrze, a do tego są objęte promocją. Espadryle mają niską platformę oraz wiązanie w sportowym stylu. Idealny wybór, jeśli nie możesz się zdecydować pomiędzy nimi a klasycznymi trampkami!

Buty możesz kupić w rozmiarach od 35 do 42. Ich wierzchnia warstwa jest uszyta z bawełny, wyściełane są zaś miękkim w dotyku poliestrem.

Klapki mules z motywem wężowej skóry, cena 34,90 zł zamiast 59,99 zł

Klapki mules to absolutny must have na lato 2020, a nie kupić ich w tak niskiej cenie to po prostu grzech. Te klapki mają piękny motyw wężowej skóry o naturalnym kolorze.

Nie musisz się jednak martwić o losy węży, ponieważ klapki są wykonane całkowicie z materiałów syntetycznych. Do wyboru masz też kolor czarny, które również będzie pasował do wielu stylizacji i także jest objęty promocją. Oba modele możesz kupić w rozmiarach 35-42.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Wyprzedaż w Zarze na lato 2020. Co warto kupić na lato?

Sukienki z wyprzedaży w Reserved, które założysz także w przyszłych sezonach

Sukienki z wyprzedaży do 80 zł, które nie wyjdą z mody