W czasach kryzysu jest to idea zdecydowanie szczytna. Przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie SWAPY (bo tak nazywają tam wymianę ubrań) zaczęły być organizowane już w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia.

Każdy z nas ma w domu ubrania, które bezsensownie zajmują miejsce w szafie: za małe, będące nietrafionym prezentem lub takie, które po prostu nam się znudziły. Czy nie warto byłoby – zamiast wyrzucać do śmieci – zamienić je na coś, co założysz z przyjemnością?

Kiedy odbywają się spotkania

Ogólnopolski dzień wymiany ubrań przypada na 10 października. W wielu polskich miastach: Warszawie, Łodzi, Sopocie, Lublinie, Opolu, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Płocku spotykają się sympatycy akcji i wymieniają między sobą ubrania i dodatki.

Spotkania „wymianowe” odbywają się także w innych terminach. Wejściówki zazwyczaj są biletowane (jednak są to niewielkie kwoty – do 10 zł). Dochód z biletów przeznaczany jest na promocję akcji i drobny poczęstunek dla uczestników. Podczas imprezy mają miejsce także konkursy, np. dla osób, które wymieniły się na największą ilość ubrań. Nagrody fundowane są przez znane firmy odzieżowe.

Czy mogę wziąć udział a akcji

Jeśli chcesz wziąć udział w takiej imprezie musisz spełnić tylko jeden warunek: przynieść ze sobą dobrej jakości ubrania lub dodatki, koniecznie czyste i świeże. Im więcej, tym lepiej!

Co zyskasz

Akcja ma wiele dobrych stron: nie dosyć, że zaoszczędzisz pieniądze (zamiast wyrzucać daną rzecz, oddasz ją innej osobie, która zrobi z niej użytek), przyczynisz się do ochrony środowiska (i zmniejszenia wciąż rosnących gór śmieci) oraz oczywiście – przyjemnie spędzisz czas na doskonałej zabawie i ciekawych rozmowach na temat mody i nie tylko. Być może nawet nawiążesz nowe przyjaźnie?

Wymiana w internecie

Ubraniami wymienić możemy się nie tylko na zasadzie „face to face”. Jeśli mieszkasz daleko od miast, w których odbywają się akcje – nic straconego. W ostatnim czasie powstało sporo stron internetowych oferujących taką możliwość. Poza ofertami „oddam za darmo”, gdzie pokrywamy jedynie koszty wysyłki ubrania są też takie, w których aby dostać daną rzecz musisz zaproponować coś w zamian.

Można także zorganizować własne spotkanie z udziałem znajomych. To doskonały pretekst do spędzenia czasu z osobami, dla których ostatnio nie mieliśmy czasu. Dodatkowo, poza miłymi wrażeniami z imprezy zabierzemy do domu coś jeszcze…