Przyszedł czas na chwilę refleksji i rozmarzenia...Wybrałyśmy rzeczy, które tylko bardzo dobry i hojny Mikołaj może nam zostawić pod choinką. W końcu w marzeniach nie ma ograniczeń dlatego zaszalałyśmy. Chociaż rozstrzał między naszymi zachciankami jest spory, od ok. 200 złotych po kilkanaście tysięcy. Zatem o czym marzy redakcja Polki.pl?

Wiele z nas chciałoby pod choinką znaleźć perfumy, kosmetyki i biżuterię. Jednak są i bardziej spersonalizowane zachcianki. Walizka za kilkanaście tysięcy złotych czy designerskie torebki. W końcu kobieta próżną jest a marzyć nikt nam nie zabroni.