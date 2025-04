Swetry to niemal podstawa sezonowych stylizacji, dlatego postanowiłyśmy wyszukać modeli, które są wyjątkowe i na pewno nie szybko zobaczycie kogoś w takim samym ciuchu. W sklepach możecie znaleźć nie tylko falbany, jak te z pokazu Philipa Lima, ale również z ciekawymi wycięciami na plecach (sexy!).

Ekstrawaganckie swetry z zimowych kolekcji

Znalazłyśmy dla was ażurowe swetry spod których zalotnie będzie wystawać bielizna. Kardigany z ekstrawaganckimi wstawkami. Futrzaki i pluszowe wstawki, a do tego aplikacje i cekiny. Pamiętajcie, że tego typu ubrania stworzą cały look, nie trzeba dodawać do nich żadnych zbędnych akcesoriów. Zgadzacie się?

My kochamy również te asymetryczne swetry damskie.

