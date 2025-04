Mamy dla was wyjątkowy konkurs specjalnie na Dzień Dziecka 2015, który przygotowałyśmy wraz z marzeniem niejednej dziewczynki - Barbie.

Kolekcja Mohito Loves Barbie - Barbie Love Mohito

Wiele z was przestało bawić się lalkami Barbie już dawno temu jednak jesteśmy pewne, że wciąż wiele z was ją uwielbia. Teraz jest okazja by przypomnieć sobie jak fajnie było być małą dziewczynką. Mamy dla was wyjątkową nagrodę - oryginalną replikę pierwszej lalki Barbie z 1959 roku. Kolekcjonerski model ze specjalną podstawą to również doskonały bibelot do kobiecej sypialni. Zatem do dzieła!

Lalka Barbie i trendy na lato 2015

Nagroda w konkursie

Oryginalna lalka Barbie - replika pierwszej w historii lalki Barbie z 1959 roku.

Zadanie konkursowe

Polub profile na Instagramie @polkipl i @barbiestyle,

odtwórz jedną z jej stylizacji i zrób sobie zdjęcie oznaczając #barbiestyle #konkursbarbiestyle i #polkipl.

Zwycięży stylizacja najbardziej podobna do oryginału.

Konkurs trwa w dniach: 29.05.2015 - 11.06.2015

Regulamin konkursu

