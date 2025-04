Mamy grudzień, więc na pewno większość z was myśląc o zakupach ma na myśli święta lub przynajmniej mrozy i śnieg. Dlatego też moje comiesięczne top 10 skupiło się albo na gwiazdkowych prezentach, albo ultra ciepłych gadżetach, które umilą ten czas. W grudniu zakochałam się w zegarku w kształcie Karla Lagerfelda i złotej bransoletce z panterą od Guess.

Wybór redaktor działu moda - grudzień 2014

Do mojego zestawienia trafiły również urocze skarpety z polaru od Marks & Spencer i ciepłe kapcie marki The North Face. Oczywiście w oko wpadły mi bardziej karnawałowe hity tj. kopertówka F&F, czy błyszczące mokasyny od Tommiego Hilfigera. Hitem grudnia jest dla mnie również pokrowiec na telefon w kształcie renifera z H&M i szałowy sweter z nowej kolekcji Bartka Michalca dla Zuo Corp+. A na koniec odrobina glamouru: seksowne body z koronki od New Look i piękne rękawiczki z imitacji wężowej skóry z Wittchen. Zajrzyjcie i sprawdźcie ceny moich grudniowych hitów.

