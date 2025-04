Nowy miesiąc i nowe hity. W lutym stawiam przede wszystkim na nowe buty, może dlatego, że idzie nowy sezon, a butów nigdy za wiele! W tym miesiącu stawiam na pastelową wersję kultowego modelu butów sportowych Reebok. Designerski model Le Coq Sportif i fantastyczne loafery Etro - trochę luksusu nikomu nie zaszkodzi! A na koniec seksowne sandałki na obcasie Steve'a Maddena. Już niedługo trafią do sprzedaży w Polsce, a to wielkie wydarzenia dla miłośniczek obuwia.

Reklama

Modowe hity redaktorki na luty 2015

Oprócz butów w moim zestawieniu nie mogło zabraknąć biżuterii. Tym razem stawiam na złoty zegarek Guess i ozdobny pierścionek znanej marki APM Moncao. Do tego wiosenne stylizacje chciałabym uzupełnić pastelową torebką Sabriny Pilewicz. Chociaż róż to nie mój kolor uważam, że w tej wersji jest po prostu boski.

Chociaż myślami jestem już na wakacjach (asymetryczny top Zuo Corp+ to mój must-have), to rzeczywistość przypomina mi, że jest dopiero luty. Dlatego też z okazji walentynek zamarzyła mi się piękna podomka od Agent Provocateur. Zaś na mrozy, które wciąż trzymają wybieram golf od polskiej marki Just Paul.

Reklama

Więcej modowych hitów na teraz:

Długie kardigany zamiennikiem wiosennych płaszczy

26 długich swetrów do legginsów

20 modnych płaszczy z wiosennych kolekcji