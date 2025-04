Sierpień to miesiąc przejściowy. W końcu mamy upalne lato, ale myślami już jesteśmy po wakacjach. W sklepach panują jeszcze wyprzedaże, ale obok na wieszakach wiszą już jesienne kolekcje. Dlatego w tym miesiącu wybrała odrobinę wszystkiego.

Sierpniowe top 10 - wybór redaktor

Buszowanie po Zalando.pl to zawsze świetne modowe doznanie a tym bardziej wtedy kiedy designerskie rzeczy przeceniane są nawet o -70%. Znalazłam boskie koszulki od Karla Lagerfelda i Love Moschino a także dresy Markus Lupfera. Z wyprzedaży wybrałam sobie również piękne mokasyny Mango.

Z nowości zaś zakochałam się w bieliźnie nocnej od francuskiej marki Etam. Czarna koszulka z koronką jest boska! Do tego złoty zegarek Lorus i fantastyczne buty w panterkę z New Balance. W tym miesiącu chciałabym również znaleźć w swojej szafie mokasyny z jesienno-zimowej kolekcji Loft37. A jak już jesteśmy przy butach to trampki Converse za kostkę w kolorze baby blue są u-ro-cze! Resztę znajdziecie zaglądając do galerii! Zapraszam.

