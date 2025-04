Kolejny miesiąc i kolejne hity. W tym miesiącu stawiam na odrobinę słońca, a raczej na wiosenne kolory. W końcu ile można myśleć o tym, że za oknem jest minusowa temperatura. W H&M znajdziecie już teraz wiosenne ubrania, jednak póki co muszą one poczekać na lepszą aurę. Jednak jedna rzeczy jest ciepła, a do tego odrobinę przywołuje już cieplejszy klimat. Sweter z golfem w wiosennym kolorze to świetne rozwiązanie na najbliższe tygodnie.

Modne hity na styczeń 2015

Nie mogłam również zapomnieć o polskich metkach. W styczniu stawiam na seksowną sukienkę od Bartka Michalca (Zuo Crop+), biały top SOLD. od Michała Szulca i szare dresy. Nowa wersja PLNY Lala i kultowych już spodni to coś, co musi znaleźć się w szafie każdej fashionistki. A wracając do wiosennych zapowiedzi przedstawiam już teraz modne modele dodatków m.in. od Tous i kolekcji Katy Perry dla brytyjskiej sieciówki Claire's. Zakochałyśmy się również w wiosennym modelu butów sportowych Le Coq Sportif - te groszki są szałowe! co jeszcze znalazło się w moim styczniowym zestawieniu? Zajrzyjcie do galerii już teraz!

