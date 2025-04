Kolejny miesiąc i kolejne hity, które mi się wymarzyły. Nie był to trudny wybór bo na nowy sezon marki wypuściły mnóstwo fantastycznych nowości. Zacznę oczywiście od limitowanej - kapsułowej kolekcji Jeremiego Scotta dla Moschino. Etui na telefon w kształcie butelki do mycia szyb to must-have każdej fashionistki...z dużą torbą bo pokrowiec jest ogromny! Ale czego się nie robi by być modną...? Oprócz tego z kolekcji Moschino wybrałam długi sweter, który świetnie sprawdzi się jako jesienna sukienka. Biel i czerń a także motyw hydrantu to październikowy hit. :)

Wybór redaktor działu Moda - Must-have

W październiku wymarzyłam sobie również okrągłą torebkę - doskonałą na imprezę od Versace Jeans. Znalazłam ją na Zalando.pl i nawet jej cena mnie nie przeraziła. Jeśli jesteśmy już przy torebkach to wyjątkowo spodobała mi się klasyczna kopertówka z Wittchen. A do tego jest aktualnie przeceniona!

A teraz czas na buty, bo tych nigdy w mojej głowie (szafie), za wiele. Gumowe trampki Converse Chuck Taylor to coś, co przyda się jesienią jak nic innego. Niby kalosze, ale to wciąż te same modne tenisówki z gumowym czubkiem.

Anna Dello Russo @anna_dello_russo #freshmoschino phone case #moschino @itsjeremyscott #annadellorusso Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Moschino (@moschino) 26 Wrz, 2015 o 1:07 PDT

W moim top 10 znalazły się również piękne mokasyny MAKO. Czysta ekstrawagancja - bardzo w moim stylu. A także wyjątkowy model butów Puma Trinomic. Nie jestem fanką butów za kostkę jednak te są po prostu śliczne.

A teraz trochę o ubraniach. Gruby kardigan z ogromnym, futrzanym kołnierzem to mój osobisty ulubieniec. Podobnie jak zabawne skarpety z Calzedonii z fotonadrukiem. Nie lubię zimna, ale nawet jesienią trzeba czuć się sexy. Stąd mój wybór padł na piękne body z Intimissimi. Mam nadzieję, że spośród moich ulubieńców października wybierzecie coś specjalnie dla siebie. ;)

