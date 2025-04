Do wrześniowego zestawienia trafiły jesienne rzeczy i dodatki, które już mam w swojej szafie lub chciałabym aby tam trafiły. Na sobotnim Grand Bazar udało mi się kupić top z kolekcji Shameless z nadrukiem "Fear No Evil". Angielskie hasło napisane hebrajskim alfabetem wygląda kosmicznie a do tego przypomina mi czas wakacji.

Reklama

Wrześniowe hity redaktorki Mody

W galerii znajdziecie również torbę z logotypami Wittchen. Prosty shopper w grafitowym odcieniu wygląda świetnie i nie wyjdzie z mody przez kilka sezonów, podobnie jak ekstrawagancki plecak Love Moschino. Model znajdziecie na Zalando.pl.

Podobnie jak plecak Moschino na Zalando.pl wypatrzyłam klasyczną bluzę Calvina Kleina. Model ten to jeden z najbardziej kultowych elementów świata mody lato 90. Niby banalne, ale boskie zarazem. Podobna rzecz tyczy się butów adidas Originals x Pharrell Williams. Modele Supershell to must-have sezonu.

We wrześniu nie obejdziemy się bez płaszczy i narzutek. Moimi hitami jest biało-czarny model z Orsay a także 2 płaszcze. Dżinsowy od Madoxa i neoprenowy z Katrus.pl. Przymierzałam - oba są fantastyczne!

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

11 najmodniejszych kurtek na jesień 2015 18 modnych sukienek do 100 zł Te trendy odchodzą w niepamięć!