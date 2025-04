Miesiące mijają szybciej niż można się tego spodziewać. Dopiero co zbierałam garderobę na mroźną zimę a teraz już myślę o słonecznych wakacjach. W związku z tym w majowym must-have znalazły się również hity typowe na wakacje. Elegancka walizka Wittchen czy transparentna tunika dla ekstrawagantek od Michała Szulca. Niby propozycje w czerni, ale w końcu ta nie wychodzi z mody w żadnym sezonie.

Reklama

Modowe hity redaktorki Mody - maj 2015

W moim miesięcznym zestawieniu znajdziecie również kilka par butów. Boskie szpilki z PrimaModa, które doskonale rozweselą niejeden klasyczny look. Świetnie wyglądać będą zarówno z dżinsami jak i szortami. Płaskie pastelowe baleriny od Loft37, a także coś modnego od Pumy dla miłośniczek biegania. Do tego w maju nie możemy obejść się bez dodatków. Aktualnie moimi typami są stylowy kastet od APM Monaco i niewielka torebka Justyny Chrableskiej. Bo właśnie na niebieski stawiam w tym sezonie! Oprócz designerskiej torebki polskiej projektantki wybieram nowego Samsunga Galaxy S6 właśnie w tym kolorze. Smartfon wykonany jest z metalu i szkła, to idealne rozwiązanie dla kobiet, które potrzebują kontaktu ze znajomymi i rodziną 24 godziny na dobę! Nie przepadacie za niebieskim? Możecie wybierać w wielu wersjach kolorystycznych - białej, czarno-szafirowej, złoto-platynowej i szmaragdowej.

W maju 2015 oprócz czerni, którą uwielbiam w naszych szafach musi znaleźć się odrobinę koloru. Ja wybrałam jasny dżins od Levi's, iście letni kombinezon z F&F i zabawny t-shirt z Barbie od Cropp. Wszystko to a także ceny znajdziecie zaglądając do galerii poniżej. Zachęcam!

Reklama

Więcej modowych hitów na lato 2015:

Modne torebki w stylu boho - przegląd

Przegląd lekkich płaszczy i kardiganów

Radzimy jak dopasować buty do spodni