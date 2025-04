Zaczął się kolejny miesiąc dlatego też wybrałam top 10 marca. Zaczyna się wiosna, to i może hity bardziej sezonowe? Zacznijmy od butów, bo te kochamy wszystkie chyba najbardziej. Pastelowy model Reeboków Classic Leather jest po prostu boski. W sklepach oprócz żółtej wersji znajdziecie również stylowy fiolet i brzoskwinię. Oprócz nich w tym miesiącu zakochałam się w modelu Converse All Star Chuck Taylor zaprojektowanym przez włoski do mody Missoni i fantastyczne New Balance 996 Deconstructed.

Modowe hity na marzec 2015

Jednak nie samymi butami człowiek żyje. W tym miesiącu marzymy również o skórzanym płaszczu SOLD. z kolekcji Michała Szulca i apaszce Kenzo, którą znajdziecie na Zalando.pl. Do tego bluza EVC DSGN z linii Sarsa i szary kapelusz F&F. W końcu nakrycie głowy nawet wiosną jest obowiązkowe!

W moim najnowszym zestawieniu nie zabrakło również miejsca na biżuterię. Bardzo spodobał mi się zegarek Guess na łańcuszku, bransoleta Parfois w stylu etno i stylowy pierścionek APM Monaco. Oby do wiosny!

