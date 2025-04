W tym miesiącu wybierając moje Top 10 kierowałam się zbliżającymi się wielkimi krokami wakacjami a przynajmniej weekendowymi wypadami za miasto. W obu przypadkach oczyma duszy swojej widzę słońce, dużo słońca. Dlatego też w moim zestawieniu znalazło się tyle przydatnych na tego typu okazje gadżetów.

Top 10 maja - mój wybór

W galerii znajdziecie parę rzeczy na plażę. Piękny kostium Moschino z żabotem to mój must-have. Jednoczęściowy strój jest w tym sezonie ultra modny a do tego te ekstrawaganckie dodatki - szał! Do kompletu wybrałam daszek z C&A, który sprawdzi się u tych, które mają problem z włosami na plaży. Wysoki kok i kapelusz nie idą w parze. A rozpuszczone włosy w upale, na dłuższą metę są koszmarem.

fot. adidas Originals

Oprócz tego zestawiłam komplet na weekend. Jasne spodnie delikatnie przed kostkę z F&F, do tego mokasyny na małej platformie z Wittchen i koszula z Mango. Dla mnie bomba! W maju zakochałam się również w bardziej sportowych gadżetach. Szerokie bermudy z nowej kolekcji adidas Originals x Pharrell Williams w połączeniu z body od PLNY Lala stworzyłyby świetny look.

A na koniec? Akcesoria! Bardzo spodobały mi się okulary przeciwsłoneczne skandynawskiej marki Cheap Monday, które znajdziecie w warszawskim TFH Koncept. A także złoty zegarek z niewielką tarczą marki Atlantic, do której mam ogromny sentyment.

