Pogoda za oknem coraz lepsza dlatego zrzucamy ciepłe ubrania i zamieniamy je na lżejsze. Zrobiłyśmy już przegląd modnych butów, płaszczy i sukienek. Czas nadszedł na redakcyjny zestaw najciekawszych naszym zdaniem kurtek. Te bowiem przydadzą nam się teraz, gdy aura za oknem jest jeszcze chłodnawa a także latem podczas wieczornych spacerów i imprez.

Modne kurtki wiosna 2015

W galerii, którą znajdziecie poniżej znajdziecie modele pochodzące ze znanych sieciówek. Nie zabrakło wciąż modnych bomberek a wśród nich tzw. "flek" od polskiego brandu Prosto. Ten krój to coś dla miłośniczek ostrzejszego looku.



|kurtki z pokazów Heidera Ackermanna i Ashisha|

Wiosną 2015 nie możemy zapomnieć również o wciąż trendy ramoneskach i dżinsowych kurtkach. Do tego lekkie kurtki z szalowymi kołnierzami, pikowane (hitem wciąż jest kultowy brand Barbour) i te w odcieniach ukochanych przez kobiety pasteli. Do galerii trafiły modele pochodzące z kolekcji takich marek jak: H&M, Top Secret, River Island, Mango, Zalando.pl, Bonprix.

Kurtki w tym roku nosimy podobnie jak w innych latach do wszystkiego. Mimo, że największym hitem są długości maxi to kurtki wciąż nie schodzą z podium. Nosimy je do dżinsów na co dzień, na randkę i spotkanie z przyjaciółmi. Wiosną łączymy je z szalikami i apaszkami a latem z lekkimi sukienkami i szortami.

