Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami. Czy jesteś na nią gotowa? Przygotowana stylizacja, umówiona kosmetyczka i starannie dobrane dodatki to nie wszystko. W ten szczególny wieczór powinnaś oczarować gości swoim zadbanym, pięknym, naturalnym uśmiechem. Podziel się z innymi pozytywną energią na cały nadchodzący rok!

Uśmiech pod kontrolą

Dbasz regularnie o higienę jamy ustnej, jednak masz problem z uzyskaniem idealnego uśmiechu? Może popełniasz częste błędy podczas szczotkowania, albo posiadasz nieodpowiednią szczoteczkę? Mamy dla ciebie rozwiązanie – urządzenie idealne, które powinno być niezbędnikiem przygotowań do noworocznej imprezy!

Innowacyjna Oral-B Genius to pierwsza w swoim rodzaju i najbardziej inteligentna szczoteczka elektryczna opracowana przez ekspertów Oral-B. Posiada przełomową technologię wykrywania położenia, która łączy nowatorską technologię czujnika ruchu w szczoteczce oraz funkcję rozpoznawania obrazu video za pomocą kamery umieszczonej w smartphonie.

nowa szczoteczka Oral-B Genius

Dzięki temu możesz monitorować, które obszary aktualnie szczotkujesz i masz gwarancję, że żaden z nich nie będzie niedokładnie wyczyszczony. Dodatkowa aplikacja Oral-B na twoim smartphonie pokaże również wskazówki dotyczące stosowanej siły nacisku oraz czasu szczotkowania zębów. To wszystko w połączeniu z technologią oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjną oraz unikalną, okrągłą końcówką szczoteczki – spowoduje, że twój uśmiech będzie genialnie zdrowy!

Wielkie odliczanie

Odliczając czas do północy w sylwestrową noc, nikt nie popełnia błędów. Trzy...dwa...jeden... i witamy nowy rok! Niestety, inaczej jest podczas szczotkowania. Zawsze pamiętasz o zachowaniu zasady 2 minut? Już nie musisz tego robić! Oral-B Genius zawiera wbudowany timer, dzięki czemu przypilnuje czas za ciebie. Kochamy takie wygodne rozwiązania, prawda?

nowa szczoteczka Oral-B Genius

Idealny związek

Silny nacisk jest szkodliwy dla twoich dziąseł oraz szkliwa zębów i może prowadzić do licznych urazów lub podrażnień. Czasami możesz nawet tego nie czuć, dlatego Genius dostarcza w czasie rzeczywistym informacji o sile nacisku szczoteczki (gdy zbyt mocno szczotkujemy, SmartRing zmienia kolor na czerwony oraz zatrzymuje ruchy pulsacyjne). Pamiętaj, że zdrowe dziąsła to w końcu nieodłączny element zdrowych i zadbanych zębów. Pokochasz piękny wygląd, nowoczesny design i użyteczność innowacyjnych funkcji Oral-B Genius!

zestaw Oral-B Genius

Pokonaj trudności

Nie jest łatwo zadbać o obszary, które są trudno dostępne. Często nawet nie wiemy, że nam się to nie udaje, nie widzimy problemu i tworzących się ubytków. Specjalna technologia oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjna: umożliwia czyszczenie każdego zęba z osobna, a okrągła końcówka szczoteczki dociera do obszarów, do których często trudno jest dotrzeć zwykłą szczoteczką, zapewniając doskonałe efekty szczotkowania. Wszystko po to, by twój uśmiech był zdrowszy i piękniejszy, i aby skutecznie zapobiegać powstającym ubytkom. Dodatkowo szczoteczka pomoże ci uzyskać idealną biel zębów! W nowym roku bądź silna i pokonaj wszystkie trudności, nawet te w jamie ustnej!

Plan idealny

W 2017 zadbaj o swoje zdrowie! Każda z nas potrzebuje indywidualnej opieki stomatologicznej – podobnie jest z codzienną higieną jamy ustnej. W ustawieniu planu i przestrzeganiu zasad pomocne są aplikacje. Dlatego Oral-B postawiło na bezpłatna aplikację, która w połączeniu ze szczoteczką pomaga dbać o zdrowy uśmiech tak, jak chciałby tego nasz osobisty dentysta. Bezpłatna aplikacja Oral-B dostępna jest na App Store.

Fantastyczna zabawa

Rutynowa czynność od dziś może być dużo zabawniejsza! Kiedy wstajesz zaspana, nie patrzysz na zegarek i masz tysiąc myśli w głowie – Genius dzięki aplikacji pilnuje czasu za ciebie, dostosowuje kolejne etapy planu, odkrywa kolejne etapy i daje ci wskazówki. Dostarcza ci nawet porcji newsów więc codzienne mycie staje się ciekawsze niż zazwyczaj. Oral-B Genius dzięki nowoczesnemu designowi i indywidualnym ustawieniom, daje ci wybór koloru SmartRingu, na który dziś masz ochotę! Dobrej zabawy!

Teraz już wiesz, co musisz zrobić, żeby w nowym roku cieszyć się pięknym uśmiechem. Podaruj go innym i bądź pełna pozytywnej energii!