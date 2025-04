Wrześniowy numer Vogue, to najważniejsze wydanie roku. W tym miesiącu magazyny prezentują najnowsze trendy na sezon jesień-zima, numery są niekiedy 2 razy grubsze, a co za tym idzie jest 2 razy więcej miejsca dla reklamodawców. To właśnie we wrześniowym numerze po prostu trzeba zaistnieć. Nie bez kozery powstał nawet dokument "The September Issue" z Anną Wintour w roli głównej, który śledzi poczynania naczelnej i jej ekipy przy tworzeniu numeru magazynu, który osiąga nawet 700 stron. W końcu to Biblia mody - dosłownie!

Wrześniowe numery Vogue są najważniejsze

Dlatego też zebrałyśmy opublikowane już okładki wrześniowych numerów Vogue na rok 2014. Wśród gwiazd pierwszych stron można dojrzeć najgłośniejsze nazwiska branży. Cara Delevingne, Adriana Lima, czy Lara Stone, to tylko niektóre z nich. Dla was jednak zostawiamy ocenę. Która z wrześniowych okładek "The Fashion Issue" jest waszym zdaniem najlepsza? Głosujcie!

