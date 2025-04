Nie wiemy, jak to się stało, ale kolejny miesiąc już za nami. Wakacje dobiegły końca, a aura za oknem coraz bardziej przypomina nam o nadchodzącej jesieni. Zaś na sklepowych półkach pojawiła się nowa partia modnych ubrań i dodatków na najnowszy sezon. Dlatego w tym miesiącu mamy dla was aż 18 nowości z sieciówek.

Wrześniowe nowości z sieciówek

Oszalałyśmy na punkcie spodni dżinsowych z kolorowymi naszywkami (Mohito), są fantastyczną alternatywą na naszych ukochanych spodnie z dziurami. W szafie chciałybyśmy mieć również limonkowy płaszcz Simple, ale niestety jego cena jest dość wysoka. Ale nie ma tego złego! Równie ładny znalazłyśmy w Zarze. Ma beżowy kolor i klasyczny krój, będzie modny również w następnym sezonie - to wydatek, który się opłaca. Skoro już jesteśmy przy rzeczach wyszukanych w Zarze, to warto zwrócić uwagę na kolorową zamszową torebkę na ramię. Będzie oryginalnym dodatkiem do jesiennych stylizacji. Udało się wam znaleźć coś dla siebie?

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

