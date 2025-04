Moodo latem 2014 proponuje modne ubrania, które są kwintesencją najnowszych trendów. Długie spódnice na letnie wieczory, modne kurtki bombery, printy w stylu etno, czy ponadczasowy dżins to tylko niektóre z elementów najnowszej linii tej marki.

Zdjęcia kampanijne Moodo na lato 2014, które znajdziecie w naszej galerii na pewno zainspirują was do stworzenia ciekawych stylizacji. Modne bikini z szortami i bomberem to doskonałe rozwiązanie na upalne wieczory na plaży, a dżinsowa spódnica i bluza z nadrukiem świetnie sprawdzi się podczas weekendowego wypadu za miasto. A co jeszcze znajdziecie w najnowszej kolekcji Moodo na lato 2014? Przekonajcie się same!

Zobaczcie wszystkie zdjęcia Moodo: