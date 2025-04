Przed nami kilka intensywnych dni spotkań z rodziną i znajomymi, dlatego koniecznie musimy się zaopatrzyć w odpowiednie kreacje. A cóż lepszego na półoficjalne spotkania przy stole jeśli nie koktajlowa sukienka, która przyda się również przy wielu innych okazjach.

W naszym zestawieniu znalazły się nowości z popularnych sklepów dostępnych w naszym kraju. Tym razem postawiłyśmy na wesołe kolory, pastele, delikatne printy i kwiaty. W końcu sukienka na Wielkanoc powinna być wiosenna i nie do końca elegancka. W związku z czym w galerii znalazły się modne propozycje z sieciówek, ze sklepów internetowych i od polskich marek. Mamy rozkloszowane sukienki, z rękawami i te bez, klasyczne i te bardziej szalone - reasumując - każda na pewno znajdzie coś dla siebie!

Modne sukienki w kwiaty

35 modnych sukienek z sieciówek

Wiosenne pomysły na weselną kreację

1 z 33 Biała sukienka Oodji, cena ok. 99 zł

2 z 33 Kremowa sukienka Simple, cena ok. 699 zł

3 z 33 Biała sukienka Taranko, cena ok. 339 zł

4 z 33 Niebieska sukienka Simple, cena ok. 999 zł

5 z 33 Brzoskwiniowa sukienka Taranko, cena ok. 289 zł

6 z 33 Pastelowa sukienka C&A, cena ok. 139 zł

7 z 33 Żółta sukienka Simple, cena ok. 799 zł

8 z 33 Biała sukienka Taranko, cena ok. 289 zł

9 z 33 Sukienka w kwiatki Simple, cena ok. 699 zł

10 z 33 Niebieska sukienka Harmnni, cena ok. 290 zł

11 z 33 Jasna sukienka New Look, cena ok. 119 zł

12 z 33 Wzorzysta sukienka New Look, cena ok. 139 zł

13 z 33 Niebieska sukienka Aryton, cena ok. 699 zł

14 z 33 Żółta sukienka Simple, cena ok. 899 zł

15 z 33 Żółta sukienka Eva Minge, cena ok. 1150 zł

16 z 33 Pomarańczowa sukienka F&F, cena ok. 109 zł

17 z 33 Żółta sukienka New Look, cena ok. 99 zł

18 z 33 Rozkloszowana sukienka Simple, cena ok. 999 zł

19 z 33 Wzorzysta sukienka Solar, cena ok. 549 zł

20 z 33 Cytrynowa sukienka River Island, cena ok. 279 zł

21 z 33 Pastelowa sukienka Caterina, cena ok. 1490 zł

22 z 33 Kremowa sukienka Bonprix, cena ok. 119 zł

23 z 33 Kremowa sukienka Simple, cena ok. 899 zł

24 z 33 Brzoskwiniowa sukienka Taranko, cena ok. 229 zł

25 z 33 Wzorzysta sukienka Bonprix, cena ok. 119 zł

26 z 33 Różowa sukienka w paski River Island, cena ok. 279 zł

27 z 33 Biała sukienka est by eS., cena ok. 490 zł /Shwrm.pl

28 z 33 Kremowy New Look, cena ok. 129 zł

29 z 33 Różowa sukienka F&F, cena ok. 109 zł

30 z 33 Kremowa sukienka Caterina, cena ok. 820 zł

31 z 33 Pastelowa sukienka Eva Minge, cena ok. 1450 zł

32 z 33 Niebieska sukienka Simple, cena ok. 899 zł