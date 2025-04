W galeriach sklepowych półki aż uginają się od nowych kolekcji. Co nie oznacza, że łatwo skomponować ciekawy, wiosenny strój. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy interesujące propozycje, idealne na słoneczne dni.

Wiosną chętnie odsłaniamy ramiona i nogi, seksownie eksponujemy dekolty. Gdy dni stają się pogodniejsze, częściej wychodzimy na spacery lub spotykamy się z koleżanką na popołudniowej kawie czy aromatycznej herbacie. Wiosna ma to do siebie, że zmiany przychodzą nam łatwiej. Warto więc zaszaleć i wprowadzić lekki powiew świeżości do swojej garderoby.

Fot. Blezer BGN, tunika H&M, torebka Quazi, buty DeeZee, kolczyki Mohito, naszyjnik H&M, okulary Persol

A może małe espresso? to propozycja dla kobiet eleganckich i ceniących klasykę. Piękna oliwkowa tunika doskonale współgra z biżuterią w kolorze złota. Do tego nieziemsko wysokie buty świetnie harmonizujące z torbą, którą wykonano z materiału o strukturze „gadziej skóry”. Dodatki z takim motywem są absolutnym hitem tego roku. Jeszcze tylko okulary o oprawkach w ciepłej barwie i... kelner błyskawicznie przyjdzie po zamówienie.

Fot. Sweter Wrangler, spodnie Wrangler, Bluzka Tally Weijl, bransoleta skórzana Wrangler, buty Adidas, naszyjnik H&M, chusta NewYorker

Spacer po mieście to propozycja zdecydowanie młodzieżowa. Łatane spodnie należą do najmodniejszych trendów tego sezonu. Koszulka z nadrukowanymi piórami sprawi, że będziesz wyglądała niczym z wybiegu Chanel. Do tego sweter i dodatki w ciepłych beżach i kremach, które świetnie ze sobą harmonizują i dodadzą łagodności całej stylizacji. Kreację dopełniają sportowe buty, w których można długo spacerować.

Fot. Marynarka Tatuum, top Adidas, torebka Gino Rossi, naszyjnik w kolorze złota Mohito, naszyjnik wiązany BGN, okulary Persol, buty DeeZee, spodenki Stefanel, kapelusz H&M

Idę na wystawę to propozycja nieco ekscentryczna, skierowana do odważnych kobiet. Prosty, jednolity top połączono z szortami niczym z pracowni malarskiej. Do tego obowiązkowo marynarka z podwiniętymi do ¾ długości rękawkami. Na głowę kapelusz, który świetnie wygląda z rozpuszczonymi włosami. Do prostego topu idealnie natomiast pasuje duża ilość biżuterii. Całą stylizację dopełniają seksowne, wysokie szpilki. Kompozycja niezwykle kobieca a dzięki „męskim dodatkom” lekko drapieżna.

Fot. Skórzana kamizelka Tally, t-shitrt Cubus, okulary Persol, buty DeeZee, torebka Stefanell, szorty H&M, bransoleta Reserved, chusta Reserved

Pozytywne wibracje to propozycja dla kobiet kochających kolory. Krótkie szorty z wysokim stanem są niezwykle modne tego sezonu. Słodki t-shirt z kolorowymi dodatkami tworzy radosną całość. Do tego skórzana kamizelka i czerwone okulary, które dodadzą rockowego pazura. Stylizacja ta jest świetną propozycją dla wesołych, młodych kobiet.

Magda Balul