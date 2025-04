Reklama

Wiosna i lato to najlepszy czas na odświeżenie garderoby. W końcu możemy zapomnieć o kurtkach i płaszczach. Prym wiodą za to zwiewne tkaniny i kolory. Cieplejsze miesiące to nie tylko zmiany w szafie. To też kwiatowe zapachy perfum, lżejsze kosmetyki i zoom na dodatki. Jeśli chcesz podążać za trendami, a przy tym zaoszczędzić, to już teraz sprawdź ofertę Amazon.pl. Subskrybując program Prime, możesz liczyć na szybką i darmową dostawę do domu lub Paczkomatu bez minimalnej kwoty zamówienia, zarówno w tygodniu, jak i w weekendy.

By ułatwić poszukiwania, przygotowałyśmy dla was zestawienie najważniejszych trendów na sezon wiosna-lato 2023 oraz najciekawsze oferty dostępne na Amazon.pl.

Lekkie, kwiatowe perfumy

Zimą często wybieramy otulające zapachy. Za to wiosną i latem stawiamy na subtelność, rześkość, energię i wolność. Jakie perfumy wybrać na ciepłe dni? Naszym zdaniem najtrafniejszym wyborem są zapachy bazujące na kwiatowych oraz owocowych esencjach. To one w końcu symbolizują wiosnę. Jest jeszcze jedna (nadrzędna) zasada. Perfumy, niezależnie od pory roku, powinny trafiać w twój indywidualny gust.



Na jakie perfumy warto zwrócić uwagę wiosną 2023? Absolutnym hitem jest Chloé Nomade, która wyróżnia się kwiatowym zapachem. Uosabia pewność siebie, kobiecość oraz wiosenną wolność.

Jeśli szukasz nieco bardziej świeżego i energetycznego zapachu to koniecznie sprawdź Lancome La Vie Est Belle lub cytrusowe perfumy Chanel Bleu de Chanel.



Naturalna opalenizna

Wiosenne słońce potrafi całkiem dobrze opalić, więc jeśli nie masz jeszcze kremu z filtrem, to zdecydowanie jest to najlepszy moment na jego zakup. Pamiętaj, że im większy SPF, tym wyższa ochrona. Do twarzy warto wybrać kremy z filtrem 50. Są lekkie, nie zapychają porów i skutecznie chronią przed promieniowaniem UV. Do ciała wybieraj kosmetyki w zależności od nasłonecznienia.

Jaki krem SPF wybrać? Jeśli wybierasz się na wakacje i planujesz cudownie leniwy odpoczynek na plaży lub aktywne zwiedzanie w towarzystwie słońca, to koniecznie zaopatrz się w krem ochronny.

Warto zdecydować się na te o lekkiej formule, które szybko się wchłaniają. Sprawdź produkty marki Garnier (np. Garnier Ambre Solaire), La Roche-Posay czy Avène.

Na Amazon.pl znajdziesz też kosmetyki samoopalające, które stanowią doskonałą alternatywę dla tych, którzy nie lubią się opalać lub tegoroczne wakacje spędzają w mniej nasłonecznionych destynacjach. W ofercie Amazon znajdziemy między innymi kultowe samoopalające kosmetyki St. Tropez.

Zoom na róż

Wiosną stawiamy na lekki, dziewczęcy i naturalny makijaż. Zapominamy o ciężkich podkładach, brązerach, rozświetlaczach, czy konturowaniu. Zamiast tego warto pomyśleć o wielofunkcyjnym różu, który można użyć na policzki, usta i powieki. Najlepiej sprawdzi się więc produkt w sztyfcie lub w płynie. Naszym faworytem jest KIKO Milano Velvet Touch, który występuje w kilku wariantach kolorystycznych. Wybierz swój!

Total look

Wiosną wybieramy ubrania w żywych kolorach. Róż (a w zasadzie Viva Magenta, okrzyknięty przez Instytut Pantone kolorem roku 2023) to hit, dlatego już teraz warto pomyśleć o ubraniu w tym odcieniu. Nadal modne są pomarańczowe, fioletowe, niebieskie i beżowe elementy garderoby. W tym sezonie stawiamy na total look: garnitur w jednym kolorze to absolutny must-have. Wolisz łączyć i miksować barwy? Rób to! Wiosna to wolność wyrażania siebie na swój indywidualny sposób. Z Amazon.pl to prostsze niż myślisz. Wśród modowych inspiracji znajdziemy takie marki jak Qiribati, Rengu czy YYNUDA.

Sukienki, których nigdy dość!

Czekamy na nie z wielkim utęsknieniem. Sukienki pasują niemal wszędzie: na spotkanie ze znajomymi, wielkie wyjście, wakacyjny wieczór, randkę czy do pracy. W tym sezonie stawimy na niezwykle kobiece modele midi i maxi w energetycznych kolorach, słodkich pastelowych barwach i obowiązkowo z kwiatowym motywem. Gdzie szukać takich ubrań? Sprawdź szeroki wybór na Amazon.pl. Znajdziemy tu miedzy innymi takie marki jak ONLY, Tommy SOOVIR, SHEIN, YBENLOVER i wiele więcej.

Dodatki, które budują całość

Okulary przeciwsłoneczne, małe torebki i całkiem okazała biżuteria to hity sezonu, o których dobrze pamiętać nie tylko ze względu na trendy. Są przydatne i często dopełniają stylizację. A okulary przeciwsłoneczne? Na Amazon.pl możesz wybierać wśród takich marek jak Ray-Ban, Timberland, Tommy Hilfiger, Boss i wiele, wiele innych. Szukasz torebki na lato? Sprawdź propozycje od Miss Lulu, Desigual, Ynique czy Pomelo Best. Na Amazon.pl znajdziesz też spory wybór biżuterii. Które marki warto wziąć pod modową lupę? Fossil, SWAROVSKI, s.Oliver czy Pandora to właściwy kierunek.

Amazon Prime i oferta programu „Kupuj więcej i oszczędzaj”

Jeśli szukasz wiosennych hitów i jednocześnie chcesz zaoszczędzić, to już teraz sprawdź subskrypcję Amazon Prime.

Klienci Prime korzystają z szybkiej i darmowej dostawy do domu czy Paczkomatu zarówno w tygodniu, jak i w weekendy bez minimalnej kwoty zamówienia, nawet na następny dzień.

Dodatkowo użytkownicy Prime mogą liczyć na dostęp do wyjątkowych okazji podczas specjalnych wydarzeń zakupowych, jak Prime Day, Ekskluzywne Okazje Amazon Prime czy tydzień okazji w ramach Black Week. Kolejnym bonusem są dostępy do nagradzanych filmów i seriali Prime Video, darmowych gier PC i comiesięcznej subskrypcji kanału Twitch na Prime Gaming.

Usługa Prime kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Możecie też przetestować czy ta opcja odpowiada waszym potrzebom - pierwszy miesiąc jest próbny.

Ale to nie koniec! Możecie zaoszczędzić jeszcze więcej! Wiosenne okazje mogą być jeszcze lepsze. Wszystko za sprawą oferty programu „Kupuj więcej i oszczędzaj”. Jak to działa? Zamów 5 dowolnych produktów objętych promocją i oszczędź 5%, zamów 10 i oszczędź łącznie 10% jako klient Prime. Wybrane produkty dodaj do koszyka, po zakończeniu zakupów wybierz opcję „Idź do koszyka”. Oferta zostanie automatycznie zastosowana przy kasie (jeśli się do tego kwalifikuje). I już, gotowe!

Który wiosenny trend podoba ci się najbardziej? Zdecydowałaś się na jakieś wiosenno-letnie hity? Już teraz sprawdź ofertę Amazon.pl i ciesz się słońcem!