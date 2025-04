Z okazji wiosny, ten kultowy deseniowy wybór powraca do mody, zyskując nowe oblicze. Grochy, które przez lata były kojarzone z retro stylem, teraz pojawiają się w bardziej nowoczesnych i świeżych wersjach. To idealny moment, by przywrócić tę klasykę do swojej garderoby.

Grochy w modzie - krótka historia powrotu tego wzoru

Grochy, czyli charakterystyczne kropki, to wzór, który od dziesięcioleci niezmiennie kojarzy się z elegancją, radością i stylem retro. Ich historia w modzie sięga lat 20. XX wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się na sukienkach i bluzkach, ciesząc się popularnością wśród hollywoodzkich gwiazd i ikon mody tamtych czasów. Jednak prawdziwą sławę zdobyły dopiero w latach 50., kiedy to Audrey Hepburn czy Marilyn Monroe zaczęły nosić grochy, stając się synonimem kobiecej zmysłowości i elegancji.

Wzór ten przeżywał swoje wzloty i upadki, pojawiając się z większą intensywnością co kilka lat, by potem zniknąć z wybiegów mody. W latach 90. XX wieku odeszły na chwilę w cień, ustępując miejsca minimalistycznym wzorom. Jednak już w 2000 roku znów zaczął zdobywać serca projektantów i stał się jednym z najważniejszych elementów mody casualowej.

Powrót grochów na wybiegach w 2025 roku to zatem pełny cykl ich modyfikacji i adaptacji do współczesnych trendów. Przybierają różne formy, od klasycznych małych kropek po odważniejsze, większe kształty.

Jak nosić grochy wiosną 2025?

Wiosenny czas jest idealny do włączenia grochów do swojej garderoby. Dzięki wszechstronności wzór ten można nosić na wiele różnych sposobów, tworząc zarówno stylizacje na co dzień, jak i na bardziej eleganckie wyjścia.

Casualowe stylizacje

Grochy sprawdzą się doskonale w codziennych lookach, zwłaszcza w wersji na lekkich tkaninach, takich jak bawełna czy len. W połączeniu z prostymi elementami, jak jeansy czy T-shirt, wzór ten wprowadzi świeży akcent, nie przytłaczając całości.

Możesz wybrać klasyczną koszulkę z delikatnymi groszkami i połączyć ją z jeansami o prostym kroju lub spódnicą midi. Albo postawić na groszkowaną spódnicę i zestawić z klasyczną, białą czy pastelową górą.

Eleganckie wyjścia

Wzór ten w eleganckiej wersji nabiera wyrafinowanego charakteru. Warto postawić w tym przypadku na wyraziste akcenty, które sprawdzą się na formalne okazje, takie jak spotkania biznesowe czy wieczorne wyjścia.

Do takiej stylizacji możesz dobrać np. koszulę oversize albo sukienkę koktajlową w groszki.

Minimalistyczne akcenty

Jeśli nie chcesz sprawić, że grochy będą przeważały nad całością, zastanów się nad dodatkami, np. w postaci torebki czy chustki. To bardzo delikatny detal, który odświeży stylizację i nada jej ciekawego wyglądu.

Możesz też ubrać delikatny, zwiewny top i nałożyć na niego marynarkę oversize. W ten sposób groszki będą jedynie subtelnym twistem.

