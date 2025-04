Projektanci w ostatnich latach robili kilka podejść do spodni z szerokimi nogawkami i niestety, nigdy nie zagrzały one miejsca na dłużej. Zazwyczaj były sezonowym trendem. Na chwilę. Spróbowali raz jeszcze i to był strzał w 10. Spodnie wide leg jeans na modowej scenie pojawiły się w ubiegłym roku i do chwili obecnej są na szczycie listy największych trendów. Wysoki stan pięknie podkreśla talię, szerokie nogawki maskują szerokie biodra i wszelkie niedoskonałości, a połączeniu ze szpilkami — wysmuklają sylwetkę.

Reklama

W sieciówkach znajdziemy szeroki wybór wide leg jeans — z przetarciami, proste, patchworkowe z wykorzystaniem różnych wariantów denimu. Oto przegląd najmodniejszych modeli, na które warto zwrócić uwagę. Ulica je pokochała, Ty też daj im szansę.

Spis treści:

Wide leg jeans z przetarciami to hit na Instagramie i Pintereście. Właśnie ten model najchętniej przewija się w stylizacjach u dziewczyn. Na ich bazie tworzą zarówno casualowe, codzienne looki, jak i wieczorowe outfity. Inspiracje? W ciągu dnia załóż do nich zwykły top, kardigan i sneakersy, natomiast wieczorem zamień na szpilki i body. Zdecydowanie nasz typ.

fot. Zara jeansy wide leg z przetarciami na kolanach cena:199zł/materiały prasowe

Patchwork znów jest na tapecie, jeśli chodzi o trendy wiosna-lato 2022. Wide leg jeans w takim wydaniu prezentują się stylowo i oryginalnie. Stworzą udaną parę z basic'ową górą.

fot. Zara patchworkowe wide leg jeans cena: 199zł/materiały prasowe

Modne sneakersy wiosna-lato 2022: 6 top modeli na najbliższy sezon

Niebieskie wide leg jeans z oferty Mango to klasyka. Ze względu na kolor denimu są tak uniwersalne, że połączysz je ze wszystkim i dobrze wypadną w każdym wydaniu. Dobry wybór na pierwszy zakup.

fot. Mango niebieskie wide leg jeans cena: ok.90zł/materiały prasowe

Białe jeansy to obowiązkowa pozycja na ciepłe, wiosenne dni. W tym sezonie klasyczne skinny jeans ustępują miejsca spodniom z szerokimi nogawkami. Wide leg jeans będziemy nosić na co dzień, na imprezę i do pracy. Z błękitną koszulą i sandałkami na obcasie stworzą stylowy zestaw na biznesowy lunch.

fot. GAP białe wide leg jeans cena: ok.220zł/materiały prasowe

Oprócz modeli w niebieskich odcieniach, na liście nie mogło zabraknąć wide leg jeans w kolorze. Naszą uwagę przykuły te w odcieniu delikatnego różu z oferty hiszpańskiej sieciówki Bershka. Dobrze wypadną w zestawieniu z czekoladowym topem i biżuterią w kolorze złota.

fot. Bershka różowe wide leg jeans cena: 99,90zł/materiały prasowe

Czytaj także:

Modne sneakersy wiosna-lato 2022: 6 top modeli na najbliższy sezon

Modne swetry wiosna-lato 2022: 6 modeli, które będziesz chciała mieć w swojej szafie