W hotelu Washington Hilton w stolicy USA odbyła się coroczna kolacja, na którą para prezydencka zaprasza wybitne osobowości świata show biznesu. White House Correspondents Association Dinner 2015 przyciągnęła wielkie nazwiska świata filmu, telewizji, muzyki i mody. Wybrałyśmy kilka, które wyjątkowo zwróciły naszą uwagę. Wśród nich są top modelki, sędziwe aktorki i transseksualistka.

Gwiazdy na White House Correspondents Association Dinner 2015

Naomi Campbell w pomarańczowej kreacji Jean-Paul Gaultiera wyglądała fantastycznie. Seskownie i ekstrawagancko. 77-letnia Jane Fonda wybrała na tę okazję długą do ziemi suknię Donny Karan. Gwiazda, która wciąż wygląda przepięknie i tym razem pokazała prawdziwą klasę. Ogromna fryzura, stylowa makijaż i wyjątkowa stylizacja.

Irina Shayk to kolejna modelka, która została zaproszona na uroczystość przez Michelle i Baracka Obamę. Piękna Rosjanka miała na sobie wieczorową sukienkę z połyskującej tkaniny. Podobnie jak Laverne Cox (suknia projektu Ines Di Santo - kolekcja jesień 2015). Słynna transseksualna aktorka, która zyskała wielką popularność dzięki serialowi "Orange is The New Black". Czarnoskóra gwiazda prezentowała się świetnie!

A na koniec 64-letnia Jane Seymour. Brytyjska po raz kolejny wybrała długą czerwoną suknię i złotą kopertówkę. Jak na swój wiek aktorka bije rekordy. Wygląda fantastycznie!

