Weronika Książkiewicz nie należy do tych gwiazdy, które pojawiają się wszędzie. Możemy ją zobaczyć głównie na filmowych galach i pokazach mody... które uwielbia! Ostatnio, na pokazie najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego wyglądała wprost fantastycznie. Właśnie dlatego przyglądamy się bliżej jej lookowi i szukamy do niego zamienników!

Styl Weroniki Książkiewicz - zamienniki z sieciówek

Aktorka miała na sobie beżowy zestaw z połyskiem, który wyglądał jednocześnie wyjściowo, ale też z odrobiną luzu. Spódnica midi i beżowe szpilki, do tego biała koszula z kołnierzykiem... Wydawałoby się, że będzie grzecznie i nudno. Ale nie do końca. Look został uzupełniony o beżową, metaliczną kurtkę w kroju typu bomber. Efekt? Idealny! My znalazłyśmy jaśniejszą, ale w podobnym stylu w Topshopie. Zobaczcie resztę!

Obejrzyjcie więcej zamienników do stylu Weroniki Książkiewicz: