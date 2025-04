Wszystko o czym muszą wiedzieć:



- pracownicy działów marketingu i PR,

- właściciele firm branży fashion,

- agencje eventowe,

- osoby odpowiadające za sprzedaż w firmie modowej,

- pasjonaci dziennikarstwa, którzy chcą zrobić karierę w mediach.

Warsztaty dziennikarskie to cykl 5 warsztatów prowadzonych przez cenionego eksperta - Pana Michała Tracza, dziennikarza radiowego i telewizyjnego, który relacjonował najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie.

Uczestnicy nauczą się nie tylko, jak prowadzić skuteczną komunikację z mediami, udzielać wywiadów, występować przed kamerą, ale też jak napisać nośne informacje prasowe i organizować atrakcyjne konferencje prasowe. Dzięki warsztatom każdy uczestnik będzie umiał odpowiedzieć na pytanie, czego oczekują dziennikarze i jak wykorzystać tę wiedzę, by odnieść sukces własny lub reprezentowanej przez siebie marki. Nasz ekspert podpowie też, jak w krótki i zwięzły sposób formułować zdania, by zyskać sympatię swoich słuchaczy.

Warsztaty skierowane są do osób, które zamierzają współpracować z mediami - w tym modowymi i life stylowymi - do tych, którzy myślą o założeniu własnej firmy odzieżowej. Podczas warsztatów praktyczne porady znajdą również osoby zamierzające rozpocząć pracę w branży odzieżowej bądź już pracujące w ramach fashion, w tym agencjach eventowych. Pan Michał Tracz kieruje swoje warsztaty również do tych, którzy marzą o pracy w mediach i chcą poznać zasady pracy dziennikarzy i tajniki zawodu.

Cały kurs składa się z następujących modułów:



MODUŁ I



jak występować przed kamerą

jak budować newsa

czego oczekuje od nas dziennikarz

jak zbudowany jest program informacyjny

najważniejsze zasady w komunikacji z mediami

jak pisać informacje prasowe

MODUŁ II



poznaj oczekiwania dziennikarza względem rozmówców

jasne i zwięzłe formułowanie myśli przed kamerą

jak nie dać się sprowokować dziennikarzowi

jak nie zostać zmanipulowanym

MODUŁ III



Organizacja konferencji prasowej

Social Media w biznesie

MODUŁ IV



ćwicz rozmowę na żywo przed kamerą

właściwy dobór słownictwa do odbiorcy

jakie są rodzaje wywiadów

techniki relaksu i koncentracji przed wejściem na wizję

MODUŁ V



Jak dobrze wyglądać na wizji. Jakie kolory i strój lubi oko kamery

Jakie warunki sprzyjają a jakie utrudniają udzielanie wywiadów

Vademecum rzecznika prasowego i pracownika PR

Kluczowe zagadnienia prawa prasowego

Warsztaty poprowadzi expert Michał Tracz dziennikarz radiowy i telewizyjny. Autor kilkuset wywiadów. Wieloletni dziennikarz Widomości TVP. Obecnie TVN24.

W celu zapisania się na kurs, prosimy o kontakt z pracownikiem Uczelni, panem Łukaszem Grzybowskim.

telefon: + 48 (22) 500 69 69

mail: kursy@vmi.edu.pl

Ilość miejsc ograniczona.

Termin warsztatów:16,17,18,23 i 25 marca 2013

Cena za moduł: 575 zł/ POCZĄTKUJĄCY, 735 zł/ZAAWANSOWANY

http://www.vmi.edu.pl/oferta/kursy

Źródło: Viamoda Industrial