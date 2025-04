Przed wieloma z was weekendowe wypady za miasto lub wakacje gdzieś pod palmą. My już mamy krótkie urlopy za sobą i dopiero teraz wiemy czego tak naprawdę nam brakowało.

Reklama

W końcu, czy znajdzie się wśród was chociaż jedna osoba, która nigdy nie żałowała, że czegoś zapomniała? Nam zdarza się to...za każdym razem. Zobaczcie bez czego nie ruszymy się już na żaden wyjazd w te wakacje.

Gosia - weekend nad morzem

Pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna. Zawsze zabieram ze sobą zarówno kostium kąpielowy jak i ciepłą bluzę oraz kurtkę przeciwdeszczową.

W ciągu roku wyjeżdżam nad morze przynajmniej kilka razy, dzięki czemu doskonale wiem, czego już nigdy nie mogę zapomnieć ze sobą zabrać.

|1. plecak Femi Pleasure, ok. 199 zł, 2. kubek termiczny Stelton, ok. 139 zł, 3. olejek do ciała i włosów z drobinkami Nuxe, ok. 109 zł, 4. karty do gry Piatnik, ok. 23,99 zł, 5. kapelusz H&M, ok. 49,90 zł|

Karolina - aktywnie na Mazurach

Wakacje spędzam aktywnie, dlatego w mojej walizce zawsze są buty do biegania. Swobodę na plaży zapewnia mi jednoczęściowy strój kąpielowy i tunika, którą mogą na siebie zarzucić. Gdy jest gorąco z pomocą przychodzi mi delikatna mgiełka do ciała - w czasie wakacji używam jej zamiast tradycyjnych perfum.

Bardzo często zapominam o zawieszce na bagaż, ale w Topshopie znalazłam taką, która spełnia swoją funkcję i jest świetnym gadżetem.

|1. Beżowa tunika H&M, ok. 99 zł, 2. Mgiełka do ciała Miss Dior, ok. 225 zł/100ml, 3. Granatowy strój kąpielowy H&M, ok. 129 zł, 4. Buty do biegania adidas, ok. 509 zł,

5. Zawieszka na bagaż Topshop, ok. 45 zł|

Asia - krótki urlop w Grecji

Udało mi się wygospodarować parę dni wolnych by wyjechać na kilkudniowy wypad do Grecji. Oczywiście jak za każdym razem żałowałam, że nie wzięłam tego, tego i tamtego. Ale gdybym pakowała się jeszcze raz na pewno nie zapomniałabym o pledzie na plażę. Ręcznik to jednak za mało.

Trafiłam na wyjątkowe upały i narzekałam na brak wody termalnej i dobry kosmetyków do opalania. Oprócz tego na zagraniczny wyjazd mogłam wziąć coś z polskim motywem. Strój kąpielowy PLNY Lala czy t-shirt Levi's z napisem Warsaw to moje typy na kolejne zagraniczne wojaże.

A na koniec maska do snorkelingu. Ta z Decathlonu wydaje się kosmiczna. Widziałam ją u bawiących się w wodzie dzieci i bardzo im zazdrościłam :)

|1. Plażowy pled TK Maxx, ok. 99 zł, 2. maska do snorkelingu Decathlon, ok. 159 zł, 3. Woda termmalna Avene, ok. 16 zł/50ml, 4. kosmetyki do opalania Shiseido, 5. strój kąpielowy PLNY Lala, ok. 159 zł, 6. top Warsaw - Levi's, ok. 99 zł|

Reklama

Więcej mody plażowej:

Ciesz się słońcem - baw się modą z Reserved

Wakacyjne trendy - postaw na 1 z 6

Koszulka ratownika - Aktualna obsesja