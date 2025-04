W co się ubrać na randkę?

Wybierasz się na randkę? Zobacz 6 stylizacji, w których oczarujesz swojego faceta!

Jesień to doskonała pora roku, aby umiejętnie grać swoimi wdziękami i atutami. Zakryte ciało może być twoim sprzymierzeńcem, ponieważ pozostawia duże pole do wyobraźni. Jak za pomocą stroju sprawić, by On postrzegał cię tak jak byś tego chciała? Mamy na to 6 pomysłów!

Z ołówkową spódnicą

Spódnica i torebka Dorothy Perkins, płaszcz Only, sweter Soaked in Luxury, buty Miss Selfridge

Szary półgolf z ozdobną aplikacją oraz lekko błyszcząca, skórzana spódnica ołówkowa w kolorze pudrowego różu to zestaw dla niepoprawnych romantyczek. Jako okrycie wybierz klasyczny, wełniany płaszcz podkreślający talię. Dobierz szpilki i dodatki w kolorze spódnicy. Pozwól, by On od razu zauważył twoją subtelną kobiecą stronę!

Z czerwoną sukienką

Sukienka Topshop, kamizelka Opus, buty Little Mistress, zegarek Skagen, torebka Lulu Guinness

Pierwsza randka? Wybierając wyrazistą czerwoną sukienkę, postaw na jej prosty kształt. Efekt gwarantowany: On nie będzie mógł oderwać od ciebie wzroku, ale o poznaniu twoich kształtów może tylko pomarzyć. Do sukienki załóż seksowne buty w szarym kolorze. Postaw na modną w tym sezonie długą kamizelkę. Skomponuj niezbędne dodatki: czerwoną torebkę i złoty zegarek.

W stylu Balmain

Spodnie Soyaconcept, żakiet Supertrash, kolczyki Suzywan Delux, buty Lipsy, torebka Banana Republic

Jeśli chcesz, by dostrzegł w tobie silną, świadomą swoich atutów kobietę, postaw na czerń przełamaną odrobiną złota. Obcisłe spodnie i kozaki nad kolano na wysokiej szpilce sprawią, że będziesz wyglądała niezwykle seksownie. Guziki łososiowego żakietu, nawiązującego do stylu lat 80. będą świetnie korespondowały z kolczykami. – To stylizacja inspirowana marką Balmain, która stała się ostatnio bardzo popularna w Polsce – mówi Paulina Janicka, stylistka z PasujeMi.pl

Z kapeluszem

Sukienka mint&berry, kapelusz Miss Selfridge, torba ASOS, buty Lacoste, zegarek Marc by Marc Jacobs, płaszcz New Look

Lubisz ciekawe stylizacje? Zależy ci, by wyglądać inaczej niż pozostałe dziewczyny znajdujące się w restauracji, w której umówiliście się na kolację? Postaw na oryginalny kapelusz w kolorze bordo. Załóż niezobowiązującą sukienkę koszulową w szkocką kratę, której przezroczystości pozostawią pole do wyobraźni twojemu partnerowi. Wybierz czarne buty typu oksfordki i ciepły, wełniany płaszcz. Wrażenie gwarantowane, z pewnością go zaintrygujesz!

Z małą czarną

Płaszcz Opus, sukienka Miss Selfridge, buty Rachel Zoe, naszyjnik ASOS, torebka Love Moschino

Zależy ci, by przede wszystkim podkreślić swój sexapeal? Mamy na to sposób. Do obcisłej małej czarnej załóż buty na wysokiej szpilce, złoty naszyjnik i torebkę Love Moschino w stylu Coco Chanel. Do sukienki dobierz lekki czarny płaszcz w strukturalny wzór, o oryginalnym fasonie.

Z długą kamizelką

Sukienka GAP, kamizelka Simple, buty Dorothy Perkins, zegarek Komono, rękawiczki Liquorish, worek MoHa

Nie chcesz żeby pomyślał, że spędziłaś długie godziny na wyborze garderoby, by zrobić na nim wrażenie? Ubierz się casualowo, ale z lekką nutą elegancji. Limonkową, długą kamizelkę zestaw z czarną, dzianinową sukienką i butami na szpilce. Zadbaj o oryginalne dodatki takie jak zegarek, rękawiczki i skórzany worek.

