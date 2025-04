Violeta by Mango to odnoga znanej sieciówki, która specjalizuje się w ubraniach dla kobiet w rozmiarze do 52. Oczywiście moda dla kobiet z zaokrąglonymi kształtami nie różni się niczym od tych szczuplejszych, jednak warto spojrzeć na najnowszy lookbook marki. Może on zainspirować niejedną z was jak odpowiednio łączyć ciuchy tak by podkreślać to co trzeba i tuszować newralgiczne punkty naszego ciała.

Violeta by Mango na zimę 2015

Marka stawia, podobnie jak wszystkie inne na mięsiste dziany, grube swetry i modne golfy. Zimą 2015 Violeta by Mango kontrastuje trendy. Niektóre looki skupiają się wokół talii, którą podkreślamy. Inne ukrywają ją pod luźnymi bluzkami. A co do kolorów, to są typowo sezonowe. Czernie, szarości, czy stonowane zielenie i czerwienie na pewno nie wyjdą z mody przez lata. Dlatego można w lekkim sercem w nie inwestować.

