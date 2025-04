Mango przygotowało właśnie swoją nową kolekcję z linii Violeta. Ubrania w rozmiarze do 52 od Violeta by Mango to nic innego jak adaptacja najnowszych trendów tylko, że w odrobinę większych niż zazwyczaj wersjach.

Violeta by Mango na wiosnę 2014

W kolekcji znajdują się klasyczne sukienki koktajlowe podkreślające krągłości, skórzane kurtki, spodnie i bluzki. Mocnym motywem kolekcji są florystyczne printy, które w czasie nadchodzącej wiosny będą wielkim hitem. Kolejny sezon z rzędu. Niemniej kolekcja jest bardzo uniwersalna i jesteśmy pewne, że jeśli będziecie szukać to na pewno znajdziecie w niej coś dla siebie.

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z kolekcją Violeta by Mango: