Pokazy mody haute couture to istna sztuka. Niepowtarzalne projekty to ręcznie szyte i zdobione "mistrzostwa świata", jednak nie wszyscy podzielają to zdanie. Dla wielu sztuka to jedynie to, co można zobaczyć w galerii lub powiesić na ścianie. Duet Viktor & Rolf postanowili to zmienić i na swoim paryskim wybiegu pokazali modelki ubrane w...dzieła sztuki. Dosłownie.

Viktor & Rolf hauet couture jesień 2015

Viktor Horsting i Rolf Snoeren o raz kolejny pokazali coś niesamowitego. Absurdalnego, pięknego i coś co na pewno pozostanie w świadomości mody przez wiele lat. Eksperymenty na pokazach haute couture to nic nowego - w końcu gdzie jak nie właśnie tu w Paryżu każdy projektant może puścić wodze fantazji. Viktor & Rolf wzięli udział w pokazie i połączyli go z pewnego rodzaju performancem. Projektanci ściągając z modelek kreacje - wieszali je na ścianie w taki sposób, że ubrania przeobrażały się w obraz w złotych ramach.

Trzeba przyznać, że modelki ubrane w obrazy słynnych holenderskich malarzy wyglądały dość kuriozalnie, ale i pięknie zarazem. Jesteśmy jednak pewne, że już wkrótce, któraś z hollywoodzkich gwiazd skusi się na tę kreację. A dobrze wystylizowana będzie prezentować się po prostu bosko.

