Słońce za oknami, które widzimy coraz częściej jeszcze podsyca marzenia o lecie i błogim lenistwie na plaży. Ale oczywiście, jak plażowanie, to tylko w wielkim stylu. Myślicie już o tym, jak wystylizować się na wakacje w tym roku? My tak. Właśnie dlatego podpatrujemy plażowe kolekcje na sezon lato 2014. Co w tym temacie proponuje Victoria`s Secret?

Retro romantyzm, sportowy szyk, albo odważny seksapil

Marka jak zwykle ma bardzo różnorodną ofertę strojów kąpielowych. Co zobaczymy w najnowszej kolekcji Victoria`s Secret? Różne style. Aniołki marki prezentują skąpe i bardzo tryskające seksapilem stroje z bikini, albo z aplikacjami z cienkich paseczków. Są tu też wysokie majtki i staniki bez ramiączek w stylu retro. A dla miłośniczek aktywnego spędzania czasu na plaży znajdą się typowe stroje surferki. Co sądzicie?

Obejrzyjcie całą kolekcją plażową Victoria`s Secret: