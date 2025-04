W Londynie odbyło się wielkie show, w którym udział wzięły topowe modelki świata. A w tym 3 piękne Polki. Podobnie, jak z zeszłym sezonie Magdalena Frąckowiak, Kasia Struss i Monika JAC Jagaciak pojawiły się w towarzystwie takich gwiazd jak: Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, Joan Smalls, czy Jourdan Dunn. Oczywiście chodzi o kultowe już wydarzenie, czyli pokaz kolekcji Victoria's Secret.

Reklama

Victoria's Secret 2014 Show

Podczas ostatniego pokazu można było zobaczyć feerie wspaniale ubranych i jakże smakowitych ciał pięknych kobiet. Mimo, że pokaz co roku wzbudza wiele negatywnych emocji my i tak uwielbiamy to show. Skrzydła anioła, opalone i naoliwkowane ciała, piękne twarze i wspaniała bielizna. To o to właśnie chodzi. Każda modelka, która wchodzi do branży marzy o tym by być jego częścią. My cieszymy się, że piękne Polki od lat są jego częścią. A jakie jest wasze zdanie na ten temat?

Reklama

Więcej najnowszych hitów bieliźnianych:

Najnowsza kolekcja Oysho

Rosie Huntington-Whiteley dla Marks & Spencer

Kolekcja Agent Provocateu na zimę 2015