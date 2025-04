Valentino kolejny sezon z rzędu przygotował wspaniałą kolekcję, której elementy to istne dzieła sztuki. Wyszywane ręcznie, bogato zdobione tkaniny oraz inspirowane zaszłymi czasami kroje, to, to co nas urzeka już kolejny raz.

Valentino wiosną i latem 2014 przenosi nas w swojej kampanii na bezdroża, gdzie pośród pustkowia modelki w pięknych szatach wyglądają nieziemsko.

Autorem zdjęć jest znany fotograf modowy - Craig McDean, który świetnie uchwycił ducha kolekcji. Współczesne, albo i nie tak bardzo, "władczynie świata", na tle pustkowia prezentują się niesamowicie.