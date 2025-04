W miniony piątek agencja Aliganza świętowała swoje 15 urodziny. Wraz z reprezentacją polskiej prasy a przede wszystkim show biznesu. Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo celebrytek, spośród których wybrałyśmy najlepsze looki. Zobaczcie zatem co nam się spodobało tym razem!

Reklama

Stylowe gwiazdy na 15-tce Aliganzy

Kasia Stankiewicz po raz kolejny oczarowała nas swoim wyczuciem. Na imprezie pojawiła się w białym komplecie projektu Michaela Hekmata dla Blessus. Top i spodnie z charakterystycznymi lampasami wyglądały na niej jak milion dolarów.

Obok niej świetnie wyglądały Osi Ugonoh i Kasia Sokołowska. Obie postawiły na skórę, bez której nie obejdziemy się tej jesieni i zimy. Osi w złotych butach Pumy zadała szyku w stylu Miley Cyrus!

Agnieszka Włodarczyk tego wieczoru miała na sobie ubrania i dodatki Kari, New Looka i Solar. Wyglądała świetnie. Podobnie jak Natalia Klimas. Porwane spodnie i prosta góra. Niewymuszona nonszalancja - jesteśmy fankami jej stylu. A na koniec Marcelina Zawadzka, która wybrała na tę okazję róż. Kontrastujący do innych gwiazd na imprezie look prezentował się na pięknej blondynce świetnie. A wam jak się podoba?

Reklama

Więcej modnych propozycji na jesień:

18 wrześniowych nowości z sieciówek Modne sukienki do 100 zł Najmodniejsze torebki na jesień 2015