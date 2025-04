Anja Rubik specjalnie dla naszych czytelniczek przedstawiła nam swoje ulubione książki/albumy o tematyce modowej. Jak wiadomo top modelka i prowadząca polską edycję "Project Runway" to nasza najlepsza ambasadorka. Godnie reprezentuje nasz kraj zagranicą a do tego jest naszą najlepszą wtyką do prawdziwego świata mody.

Reklama

Anja Rubik i jej ulubione książki

Jak widać na załączonym obrazu Anja uwielbia książki. Tylko nam zdradza swoje ulubione tytuły. Newsy z jej jakże ciekawego życia czerpiemy również z profilu na Instagramie. Nie jesteśmy w tym odosobnione bo Anję Rubik obserwuje ponad 370 tysięcy osób z całego świata. Właśnie za pomocą tego medium top modelka dzieli się kadrami ze swojego życia. Możecie śledzić nie tylko jej stylizacje, ale także to jakie filmy ogląda, jakie książki czyta i z kim spotyka się na co dzień.

Late night early morning .. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Anja Rubik (@anja_rubik) 14 Kwi, 2014 o 6:15 PDT

W top 5 modowych książek Anji Rubik znalazła się pozycja autorstwa Lindy Woodhead - "War Paint". Książka w bardzo szczegółowy sposób opisuje rywalizację 2 kultowych postaci. Elizabeth Arden i Heleny Rubinstein. Doskonały obraz ich życia, czasów i "walki" między sobą.

Oprócz tego Anja nie zapomniała o 2 czołowych postaciach modowej fotografii. W jej bibloteczce honorowe miejsca zajmuje "Autobiografia" Helmuta Newtona i album "Draw blood from Proof" Mario Sorrentiego. Oprócz tego Anja dla prawdziwych fashionistek poleca bardzo intymne wyznania Gianniego Versace. "The Art of Being you" wydana została na niedługo przed jego śmiercią i do dzisiaj uznawana jest za pozycję obowiązkowo dla każdego, kto interesuje się modą.

I na koniec Richard Avedon i album "Avedon Fashion" podsumowujący jego twórczość. Słynny fotograf mody to prawdziwy artysta a każdego jego zdjęcie to istne dzieło sztuki. Doznanie dla prawdziwych estetów niekonieczne zajmujących się modą.

Reklama

Więcej mody wg Anji Rubik:

Anja Rubik z mężem w letnim Massimo Dutti

Piękna Polka dla Mohito Exclusive

Anja Rubik w czerwieni od Dsquared2