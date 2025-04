Marzena Pater i Ines Madejska

są instruktorkami tańca nowoczesnego oraz fitnessu. Tańczą od dziecka. Swoją pasją próbują zarazić innych podczas zajęć sportowych. Dziewczyny są też ambasadorkami kampanii "Burn Your Black Leggings", którą przygotowała marka Reebok.

Marzena, czy to prawda, że od najmłodszych lat byłaś niezwykle aktywna?

Marzena Pater: Tak to prawda! Nie mogłam usiedzieć na miejscu, rozpierała mnie energia. W wieku 3 lat rozpoczęłam swoją przygodę z tańcem. Tańczyłam przez kolejne 20 lat! W wieku 23 lat rozstałam się z grupą taneczną, bo trudno było mi połączyć studia z prowadzeniem zajęć fitness oraz treningami. Dlatego, od tej pory, w moim życiu zaczął rządzić fitness. Nieustannie czerpię z tego ogromną przyjemność. Na sali odpoczywam, łapię oddech i wyłączam się od codzienności.

fot. legginsy DANCE STUDIO od Reebok

Ines, od jaka dawna fitness jest ważną częścią Twojego życia?

Ines Madejska: Fitness stał się częścią mojego życia 6 lat temu, ale wcześniej od najmłodszych lat chodziłam do klubu tańca. Pierwszy sukces odniosłam w wieku 8 lat, kiedy pojechałam na Mistrzostwa Polski, gdzie tańczyłam hip hop. Kontuzja sprawiła, że musiałam jednak pożegnać się z intensywnymi treningami tanecznymi i znaleźć pomysł na siebie. Szybko odkryłam, że do fitnessu mam ogromną słabość! Przełomowy stał się udział w turnieju we Włoszech – w Rimini. Od tego momentu moja kariera przyśpieszyła, zostałam trenerką marki Reebok i zaczęłam prowadzić zajęcia na scenach dla dużych grup m.in. we Włoszech i Francji! Jest to dla mnie niezwykłe doświadczenie i daje mi ogromne spełnienie.

Marzena, czym kierujesz się, wybierając swoje ubrania na trening?

Marzena Pater: Po pierwsze – kolory! Zawsze dopasowuję je do mojego nastroju, najczęściej są to rzeczy bardzo barwne, które sprawiają, że czuję się dobrze. Zresztą myślę, że wiele osób kojarzy mnie właśnie z tego, że zawsze wyróżniam się odważnymi kolorami na sali treningowej! Ubrania dobieram także pod kątem zajęć, które prowadzę, a jeśli chodzi o taniec – strój dobieram do choreografii, którą sobie wymyślę. Podstawą oczywiście jest najwyższa jakość, wygoda. Dzięki Reebok mogę łączyć to wszystko!

Ines, spędzasz na sali treningowej wiele godzin w ciągu dnia. Czym kierujesz się uzupełniając swoją sportową szafę?

Ines Madejska: Kwestia wyboru ubrania jest dla mnie ważna. Jakość jest dla mnie na pierwszym miejscu. Jako trenerka marki Reebok cenię to, że za jakością idą także inne ważne kwestie – wygoda, funkcjonalność i świetny wygląd! Obecnie przywiązuję dużą uwagę do kolorowych legginsów! Z dumą patrzę, jak dziewczyny, z którymi trenuję, zaczynają ubierać się coraz odważniej – po cichu mam nadzieję, że także dzięki mnie! Sama jestem takim kolorowym ptakiem!

legginsy DANCE TEXTURE PRINT od Reebok

Co chciałybyście wnieść do kampanii "Burn Your Black Leggings"?

Świadomość, że trening nie jest wyłącznie dla ciała i lepszej sprawności. Dla nas to o wiele więcej. To, że jesteśmy aktywne fizycznie, wpływa naszą psychikę, na to jak wygląda nasz dzień, to jaki mamy humor. Na sali, podczas treningów – budujemy swoją pewność siebie, zyskujemy otwartość na innych ludzi. W walce o "lepszą siebie" warto wyposażyć się w arsenał kolorów. Wierzymy, że to jak wyglądamy, jak czujemy się w ubraniach treningowych, wpływa na naszą motywację i dodaje nam pewności siebie. To również nasz mały kobiecy manifest – noszę kolorowe legginsy, bo jestem dumna z siebie!

Marzena na trening zakłada model DANCE STUDIO - legginsy z nadrukami w rockowym stylu. Idealnie dopasowane do sylwetki, nieograniczające ruchów i niespowalniające intensywnych ćwiczeń. Legginsy DANCE TEXTURE PRINT to ulubiony wzór Ines Madejskiej. To neonowe legginsy do tańca, uszyte z lekkiej, mocnej i komfortowej nylonowo - elastynowej tkaniny. Idealnie dopasowane do figury, pozwalają na wygodę i swobodę ruchów.

DANCE STUDIO

Cena sugerowana: 249,00 zł

Kod produktu: AA1307

DANCE TEXTURE PRINT

Cena sugerowana: 229,00 zł

Kod produktu: AA1305

