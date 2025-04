Świat ponownie zakochał się w robótkach ręcznych

Moda na DIY, czyli zrób to sama, opanowała już cały świat. Miliony ludzi w każdym wieku samodzielnie tworzą niezwykłe przedmioty i wyrażają dzięki nim swój indywidualny styl! Ostatnio prawdziwy renesans przeżywa szczególnie moda na robienie na drutach! Wpisuje się ona w trend slow life, który coraz bardziej rośnie w siłę. Ciągły pęd, presja, pośpiech i stres to domena naszych czasów. Coraz więcej osób nie chce się temu poddawać, poszukuje więc czegoś co może przywrócić im wewnętrzną równowagę. Wielu z nas odnajduje ją właśnie poprzez robienie na drutach. To zajęcie uspokaja, pozwala się wyciszyć, zapomnieć o problemach w pracy czy kłótni z partnerem. Robienie na drutach daje więc nie tylko możliwość wejścia w rolę twórcy i zabawy stylem, ale także pozwala popatrzeć inaczej na otaczający nas świat, w którym to my mamy kontrolę nad czasem, a nie na odwrót.

Wokół tego niezwykłego hobby wytworzyła się prawdziwa międzynarodowa społeczność. Ludzie na całym świecie dziergają i dzielą się radością z samodzielnie wykonanych ubrań. Wszystko za sprawą hiszpańskiej firmy We Are Knitters, która specjalizuje się w dostarczaniu kompletnych zestawów do samodzielnego wykonania dowolnej robótki! Jest to nie tylko marka DIY, ale przede wszystkim marka modowa dla prawdziwych indywidualistów, która stworzyła internetową podstawę dla międzynarodowej społeczności skupionej wokół robótek ręcznych.

W każdym zestawie We Are Knitters znajdują się wszystkie elementy potrzebne, by zrobić sobie coś swojego. Znajdziemy więc wełnę, drewniane druty, wzór, igłę do wełny oraz metkę. Aby robótki stały się jak najbardziej komfortowe druty zostały wykonane z drewna bukowego, każda para drutów robiona jest ręcznie przez wyspecjalizowanego rzemieślnika. We Are Knitters to marka dla ludzi wyjątkowych, którzy marzą o ubraniach w pełni oddających ich styl i charakter!

W parku, na plaży, w pociągu czy u fryzjera – możesz dziergać wszędzie

Myślisz, że robienie na drutach jest trudne i skomplikowane? Nic bardziej mylnego! Początkowo wymaga ono pewnego skupienia i zaangażowania, ale kiedy już opanujesz podstawowe elementy to będziesz mogła oddawać się przyjemności dziergania w każdej wolnej chwili i w dowolnym miejscu! Planujesz opalanie i wybierasz się na plażę lub nad jezioro? Wykorzystaj chwilę relaksu i zacznij robótkę! Będziesz mogła skończyć ją w dowolnym miejscu lub czasie – w pociągu, podczas podróży lub nawet podczas wizyty u fryzjera! Wełna i druty są lekkie i łatwo zmieszczą się do wakacyjnej torebki.

Lato – najlepszy czas na naukę robienia na drutach!

Najlepszy czas na naukę robienia na drutach jest właśnie w lato. Nie tylko dlatego, że mamy więcej czasu, ale przede wszystkim dlatego, że możemy przygotować naszą szafę na zimowe miesiące! Pomyśl sobie jak cudownie będzie móc pokazać się w czasie pierwszych jesiennych chłodów w samodzielnie wykonanym swetrze. Oczywiście na drutach możemy wykonać nie tylko ciepłe swetry, ale także cudowne i przewiewne letnie bluzki, kamizelki czy sukienki. Zobacz jakie letnie propozycje przygotowała marka We Are Knitters i zainspiruj się do stworzenia własnej wakacyjnej stylizacji!

Ażurkowe topy to idealna propozycja na upalne letnie dni! Są przewiewne i lekkie, a co najważniejsze wykonasz je z w pełni naturalnej bawełny! Podkreśl swój indywidualny styl zestawiając je z dowolnymi dodatkami – słomkowym kapeluszem, naszyjnikiem lub ulubionymi kolczykami.

Dziergana sukienka to idealna propozycja na plażę! Z powodzeniem nałożysz ją na każdy strój kąpielowy. Doskonale sprawdzi się także w połączeniu z dżinsowymi szortami!

Lekkie kimono: Niezwykła narzutka inspirowana Peruwiańskimi klimatami. Propozycja dla wszystkich kobiet, które kochają swobodę! Jest to wzór dla osób zaawansowanych, wymaga pewnej wprawy, ale po jego wykonaniu odczujesz prawdziwą satysfakcję!