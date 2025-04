Ubrania w tropikalnym stylu pojawiły się w trendach już kilka sezonów temu. Teraz przypominamy go, bo czy jest coś bardziej wakacyjnego? Na pokazach brazylijskiego brandu Osklen (zdjęcia poniżej), to właśnie ten motywm królował na wybiegu. Nic dziwnego - w końcu kto jak nie Brazylijczycy znają się na modzie "letniej", którą noszą calusieńki rok.

Motyw tropikalny hitem lata 2015

W sklepach, zarówno sieciówkach jak i popularnych brandach znajdziecie mnóstwo propozycji ubrań i dodatków w tym stylu. Najmocniejszą tendencją są liście bananowca. Rok temu największym hitem były liście palmowe - teraz nastąpiła ta niewielka zmiana.

fot. FREE Imax/Tree

Oprócz tropikalnej dżungli modne są wciąż rajskie motywy. Ptaki czy egzotyczne kwiaty to coś co doskonale sprawdzi się podczas wakacyjnych podróży - nie tylko w dalekie zakątki świata. A co jeśli chodzi o stylizację? Nie martwmy się niczym! Printy w tym stylu są na tyle ekstrawaganckie, że pasować będą dosłownie do wszystkiego. Dobrze wyglądać będą w total looku, w połączeniu z czystymi kolorami czy np. kropkami. Latem można zaszaleć ze stylizacją!

